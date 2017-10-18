Halıdere’nin mantarı neden yasaklandı?

Gölcük Orman İşletmesi, bu yıl bu mantarın toplanmasını yasaklamış. Halıdereliler, “Biz her yıl bu mantarı toplardık. Bu yıl orman memurları nöbet tutuyor, mantar toplatmıyorlar. Ayrıca tapulu arazisi olanlara bile Kestane ağaçlarını ilaçlama izni verilmedi. Neden böyle davranıldığını anlayamıyoruz.” dediler.

