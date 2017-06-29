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Halıderespor altyapıya yöneldi

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Halıderespor altyapıya yöneldi
Geçen yıl 1.Küme’den düşen Halıderespor, bundan sonra altyapısına daha çok önem vermeyi hedefliyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, yaz döneminde futbol okulu çalışmalarını başlattı.

TALİP DURMUŞ ÇALIŞTIRIYOR
Geçen yıl sezon başında kadro yapılanmasında çok büyük sorun yaşayan Halıderespor, ara transferde kadrosuna takviye yapmasına rağmen 1.Küme’de tutunamamıştı. Yeni sezonda 2.Küme’de mücadele edecek olan Kırmızı-Beyazlı ekip, altyapısına önem vermeye başladı. Halıderespor altyapısı Talip Durmuş nezaretinde çalışıyor.

BAŞKAN AYDIN ZİYARET ETTİ
Beldenin gençlerine kucak açan Kırmızı-Beyazlı ekip, kendi tesislerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de ASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Halıdere’yi ziyaret edip, altyapı çalışmaları konusunda bilgi aldı. Başkan Aydın, Halıderesporlu yönetici ve teknik adamlarla da bir süre görüştü.

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