Halıderespor yeni sayfa açtı

1.Küme’de sıkıntılı günler geçiren Halıderespor’da kar yağışı nedeniyle lige verilen arada yeni, beyaz bir sayfa açıldı. İstifa eden teknik sorumlu Ceyhun Güray göreve geri dönerken, takıma 5 önemli takviye yapıldı.

GÜRAY DÖNDÜ, 5 TAKVİYE YAPILDI

1.Amatör Küme B Grubu’nda şu ana kadar bekleneni veremeyen ve düşme korkusunu yakından hisseden Halıderespor’da kötü gidişatla birlikte yönetim kurulundan çok çok isim istifa etmiş, birçok futbolcu takımı bırakmıştı. Bu gelişmeler üzerine teknik sorumlu Ceyhun Güray da ayrılmıştı. Kar yağışı nedeniyle lige verilen iki haftalık arada Halıderespor adeta yeni beyaz bir sayfa açtı. Başkan İbrahim Altıntaş’ın ricasıyla Güray görevine geri dönerken, takıma 5 önemli takviye yapıldı.

“HALIDERESPOR’U YARI YOLDA BIRAKMAYIZ”

Başkan İbrahim Altıntaş, “Yönetimden ve takımdan gidenler oldu. Gidene güle güle, yapacak bir şey yok. Biz görevimizin başındayız. Halıderespor’u yarı yolda bırakmayız. Başka Halıderespor yok” dedi. Halıderespor ara transfer döneminde şu isimleri kadrosunu dahil etti. Kayıhan Kayı (Başiskele Belediyespor), Recep (Harb-işspor), Tayfun (Harb-işspor), Bahadır (Şirinköyspor), Suat (Hisareynspor).