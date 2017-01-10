  • BIST 77.338
  • Altın 143,817
  • Dolar 3,7689
  • Euro 3,9880
  • Kocaeli 2 °C

Halıderespor yeni sayfa açtı

»
Halıderespor yeni sayfa açtı
1.Küme’de sıkıntılı günler geçiren Halıderespor’da kar yağışı nedeniyle lige verilen arada yeni, beyaz bir sayfa açıldı. İstifa eden teknik sorumlu Ceyhun Güray göreve geri dönerken, takıma 5 önemli takviye yapıldı.

GÜRAY DÖNDÜ, 5 TAKVİYE YAPILDI
1.Amatör Küme B Grubu’nda şu ana kadar bekleneni veremeyen ve düşme korkusunu yakından hisseden Halıderespor’da kötü gidişatla birlikte yönetim kurulundan çok çok isim istifa etmiş,  birçok futbolcu takımı bırakmıştı. Bu gelişmeler üzerine teknik sorumlu Ceyhun Güray da ayrılmıştı. Kar yağışı nedeniyle lige verilen iki haftalık arada Halıderespor adeta yeni beyaz bir sayfa açtı. Başkan İbrahim Altıntaş’ın ricasıyla Güray görevine geri dönerken, takıma 5 önemli takviye yapıldı.

“HALIDERESPOR’U YARI YOLDA BIRAKMAYIZ”
Başkan İbrahim Altıntaş, “Yönetimden ve takımdan gidenler oldu. Gidene güle güle, yapacak bir şey yok. Biz görevimizin başındayız.  Halıderespor’u yarı yolda bırakmayız. Başka Halıderespor yok” dedi. Halıderespor ara transfer döneminde şu isimleri kadrosunu dahil etti. Kayıhan Kayı (Başiskele Belediyespor), Recep (Harb-işspor), Tayfun (Harb-işspor), Bahadır (Şirinköyspor), Suat (Hisareynspor). 

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç boksörler umut verdi10 Ocak 2017 Salı 16:53
  • İshak Zengin, Derbent Esnafspor’un patronu oldu10 Ocak 2017 Salı 16:50
  • Halıderespor yeni sayfa açtı10 Ocak 2017 Salı 16:48
  • Sanayi kenti Kocaeli, spor kenti de olacak10 Ocak 2017 Salı 12:30
  • Tribün liderinden taraftarlara kahvaltı09 Ocak 2017 Pazartesi 17:05
  • Mehmet Güngör C klasmanda görev yapacak09 Ocak 2017 Pazartesi 17:04
  • Enes Kanpara klasmana çıktı09 Ocak 2017 Pazartesi 17:03
  • Aliberk Tetik, Gürsuspor’a geçti09 Ocak 2017 Pazartesi 17:01
  • Yenikentli kızlar ikinci yarıya iyi başladı09 Ocak 2017 Pazartesi 16:58
  • Hafta içindeki amatör maçlar da tatil edildi09 Ocak 2017 Pazartesi 16:56
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu şehirde teleferik olsaydı
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti