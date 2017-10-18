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Halıdere’ye Diş Hastanesi geliyor

Halıdere’ye Diş Hastanesi geliyor

Gölcük’e bağlı Halıdere beldesinde uzun süre boş duran eski Belediye Binası’na Fizik Tedavi ve Reanimasyon Merkezi kurulmuş, Halıdere biraz hareketlenmişti.

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Şimdi aynı binanın ikinci katına Diş polikliniği kurulmasına karar verildi. Diş Hastanesi’nin malzemeleri geldi. Halıdereliler bu karardan çok memnun. Sebep olanlara teşekkür ediyorlar.

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