Halıdere'ye Fizik ve Ruh Sağlığı Merkezi

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine bağlı olarak faaliyete geçecek Halıdere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılış töreni Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığı ilimizde bir ilk daha gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın açılışını yaptığı eski Halıdere Belediye binası, bundan böyle bölgeye Fizik Tedavi ve Rehabilitaston Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek.

Törene Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, ilçe hastanelerin başhekimleri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

20 ADET FİZİK TEDAVİ ALANI İLE HİZMET VERECEK

3 katlı planlanan merkezde poliklinik odası, 20 adet fizik tedavi alanı, 2 adet spor salonu, röntgen ve kan alma bölümleri bulunacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ise binanın bir katına, toplum temelinde ruh sağlığı modeli çerçevesinde işlevi iyileştirmeye dönük etkin tedaviler sunulması,psikososyal hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin yaşadıkları ortamda sunulması amacıyla hizmet verecek.TRSM’nin de; poliklinik odası, grup tedavi alanı, kütüphane ve okuma salonu, uğraş terapi alanları, yemekhane ve spor alanlarından oluşacak.

KOCAELİ’DE BİR İLK

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney,“Kocaeli’de ilk olarak Karamürsel ve Gölcük'te yapılacak olan evde sağlık hizmeti çalışmalarına başlayacağız.Bu hizmeti tüm Kocaeli’ye yayacağız “ dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de “Halıdere’nin geleceği için bu çok önemli bir projeydi, Halıdere’nin diriliş olacak” şeklinde konuştu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Sizlere hizmet etmeyi bir amaç olarak kabul ediyoruz.Temel amacımız halkımızı mutlu etmek. Bu tür büyük projeler önemli Allah kimseyi hasta etmesin, ederse de bu tür tesislerden ve doktorlardan mahrum etmesin” dedi.

BAKAN IŞIK, “DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TAMAMEN YENİLENİYOR”

Bakan Fikri Işık, “AK Parti hükümeti ile birlikte Kocaeli’de 2012 yılından bu yana çok güzel hizmetler yaptık ve bugüne kadar tamamlanamayan projeleri tamamlayıp yeni projeleri hayata geçirdik. Darbe girişiminden sonra askeri hastaneleri de Sağlık Bakanlıklarımıza bağladık. Bu süreç de Gölcük Donanma Komutanlığı içindeki askeri hastane çok eskiydi; yenilenmesi de çok büyük maliyet gerektiriyordu ve yetersiz gelecekti. Biz de Değirmendere Eski Migros binasının yanındaki alana yeni hastane yapacağız.Kocaeli’nin tamamına Gölcük ve Karamürsel ağırlıklı hizmet verecek bina olacak. Kocaeli’ye hayırlı uğurlu oldun" dedi.

Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Köprülü Kavşağı da hayata geçireceğiz Trafik, hastane çevresinde daha rahat sağlanmış olacak. Eski binalarımızın tamamını yıkarak yeniliyoruz. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni baştan aşağıya yeniliyoruz.140 dönümü İlçe Kaymakamlığı ve diğer resmi kurumlara 100 dönümlük alanı da Sağlık Bakanlığı'na devredip bir bölümünü de ağaçları kesmeden 'Sağlık Parkı' yapacağız dedi. Bakan Işık, istikrar için hizmetlerin devamı için Halıderelilerden “evet” oyu istedi.

Şennur YILDIZ