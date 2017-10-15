Halil İbrahim Uçar vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Ali Sokak No:7 adresinde ikamet eden emekli esnaf Halil İbrahim Uçar(78) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
A+A-
3 çocuk babası Halil İbrahim Uçar’ın cenazesi Yeniköy Merkez Camii'nden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : Halil İbrahim Uçar, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.