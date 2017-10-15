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Halil İbrahim Uçar vefat etti

Halil İbrahim Uçar vefat etti

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Ali Sokak No:7 adresinde ikamet eden emekli esnaf Halil İbrahim Uçar(78) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk babası Halil İbrahim Uçar’ın cenazesi Yeniköy Merkez Camii'nden alınarak Yeniköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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