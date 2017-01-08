Halil Namal, karda ayağını kırdı

Edinilen bilgiye göre, İzmit Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden Halil Namal(57) sabah saat 06.30 sıralarında bisikletle dolaşırken buzlu yolda kayıp düşerek ayak topuğunu kırdı. Hemen tedavisi yapılan Namal'ın ayağı alçıya alındı.
Kerim YAVUZ
Edinilen bilgiye göre, İzmit Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden Halil Namal(57) sabah saat 06.30 sıralarında bisikletle dolaşırken buzlu yolda kayıp düşerek ayak topuğunu kırdı. Hemen tedavisi yapılan Namal'ın ayağı alçıya alındı.
Kerim YAVUZ
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