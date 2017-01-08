Halil Namal, karda ayağını kırdı

İzmit Otogar mevkiinde sabah saat 06.30 sıralarında 57 yaşındaki Halil Namal karda yere düştü ve ayak topuğunu kırdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden Halil Namal(57) sabah saat 06.30 sıralarında bisikletle dolaşırken buzlu yolda kayıp düşerek ayak topuğunu kırdı. Hemen tedavisi yapılan Namal'ın ayağı alçıya alındı.

Kerim YAVUZ