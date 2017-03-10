Halil Sezai konserinde sürpriz evlenme teklifi

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, Gebze'de sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Konser sırasında yaşanan sürpriz evlenme teklifi ise geceye renk kattı.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde Sezai, sevilen eserlerini konser alanına gelen dinleyicilerine söyledi. İki bölüm olan konserin ikinci bölümünde ise konseri izlemeye gelenler sürpriz bir evlenme teklifine de şahit oldu. Sanatçı Halil Sezai, konserin ortasında kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen Emre Altınay’ı sahneye çağırdı.

Sahneye gelen Emre Altınay, çok heyecanlı olduğu için şarkıcı Halil Sezai yaptığı esprilerle gencin heyecanını yatıştırmaya çalıştı. Kız arkadaşı Ceyda Seda Şık’ı sahneye çağıran Altınay, sevgilisi Şık’a evlenme teklifinde bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sürpriz evlenme teklifini alan gelin adayı şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre şaşkınlığını üstünden atamayan Ceyda Seda Şık, sevgilisinin evlenme teklifine ‘evet’ cevabını verdi.

“Bizim için çok özel bir andı”

Evlenme teklifinin ardından ünlü şarkıcı Halil Sezai, genç çifte mutluluklar diledi. Konser sonrasında evlenme teklifi yapamaya nasıl karar verdiğini anlatan Emre Altınay, “İlk önce durumu menajerine ilettim. Sahne arasında gelişti. Konsere gelmeden önce böyle bir şeyin gelişeceğinden kendimce emin değildim. Konser arasında kendimce karar verdim. Sağ olsun arada beni kabul etti. Tamam dedi yaparız dedi. Konserine başladıktan sonra beni sahneye çağırdı. Bizim bu mutluluğumuza şahit olduğu için herkese teşekkür ederim. Bizim için çok özel bir andı” dedi.

“Onun bu jesti bizim için güzel bir hediyeydi”

Konserde sürpriz bir şekilde evlenme teklifi alan Ceyda Seda Şık, “Hiç beklemiyordum açıkçası. 10 dakikalık verilen molada gerçekten mola yaptığını düşündüm. Hatta iş görüşmesi yaptığını düşündüm. Arada fotoğraf çekilmedik diye de yanıma geldiğinde kızmıştım. Ama böyle bir sürpriz hazırlamış kendince. Şaşırdım, tepki veremedim. Bize zaman ayırdığı için Halil Sezai’ye teşekkür ederiz. Büyük bir jestti bizim için. Onure olduk onun tarafından. Onun bu jesti bizim için güzel bir hediyeydi” şeklinde konuştu. Şarkıcı Halil Sezai, konser bitiminde genç çiftle hatıra fotoğrafı çekildi.

