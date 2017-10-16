Halim Dedeoğlu: “Ecevit gerçek bir devlet adamıydı”

Parti binasında açıklama yapan DSP İl Başkanı Dedeoğlu şu ifadelere yer verdi:

“DSP’nin kurucusu ve kuramcısı rahmetli Bülent Ecevit halkın kendisine dediği gibi "Karaoğlan" akıllarda öylesine yer etmiş ki onu halkın gözünden düşürmeye, halkın kendisine olan sevgisini yok etmeye çalışanlar, son günlerde fazlaca adını anar oldu. Geçmişini asılsızca karalamaya çalışanların geleceği olamaz. Karaoğlan sözünün eri, ülkesini ve halkını seven gerçek bir vatanseverdir. TC devletini içte ve dışta dik ve onurlu duruşuyla, ülkesinin çıkarlarını koruyarak, ödün vermeden temsil etmiştir. Karaoğlan Kıbrıs'a barış götüreceğim dedi ve ABD ye rağmen götürdü Irak’a asker çıkartmaya onay vermem dedi vermedi. Barzani’ye sen benim onbaşımla bile görüşemezsin dedi ve görüştürmedi. ABD haşhaş ekemezsin dedi haşhaşı ekti mi ekti. Terörist başı Apo’yu yakalayıp Türk adaletine teslim etti mi etti. İşçiye grev hakkı vereceğim dedi verdi mi verdi. Ege kıta sahanlığı konusunu gündemden çıkardı mı çıkardı. Amerikan vatandaşını milletvekili olarak TBMM’ye sokmam dedi ve yaptı. Ecevit, Kıbrıslı soydaşlarımızın yaşama hakkını barış harekatıyla güvence altına alan Ege kıta sahanlığı konusunu gündemden çıkararak ABD ye kafa tutan, Irak işgaline karşı durarak kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının gerisinde tutarak feda eden ülkenin sol siyasetçisi ve gerçek bir vatanseverdir.

YÜZLERCE KORUMAYLA GEZMEDİ

Ecevit, gazeteci, yazar, şair, mütevazi, siyasetçi vatansever ve gerçek bir devlet adamıdır. TC devletini defalarca en iyi şekilde yönetti ve başbakanlık yaptı. Kendisine sunulan cumhurbaşkanlığı teklifini koalisyon ortaklarının üniversite mezunu hükmünü kaldırırız demelerine rağmen lise mezunu olduğu için teklife teşekkür ederek kabul etmedi. Sözünü hiçbir zaman esirgemedi doğru bildiği yoldan hiç şaşmadı. "Hiç kandırıldığını" söylemedi. Kıbrıs fatihi, Atatürk’ten sonra TC devletine toprak kazandıran tek liderdi. 7-8 defa suikaste uğramasına rağmen yüzlerce korumayla gezmedi. 1977’de %41 oy alarak solun en çok oy alan lideri oldu. Dedesinden kalan 2 milyar dolar değerindeki Hz.Muhammed, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer’in mezarının bulunduğu büyük bir araziyi hacılarımız konaklasın diye Diyanet İşleri Başkanlığına bağışladı. Süleyman Şah'ın mezarına dokunursanız bunu savaş nedeni sayarım diyerek toprağına ve geçmişine sahip çıkan “Türk halkı bir gün mutlaka ABD emperyalizmine karşı tek yumruk olacaktır.” “Ne ezen ne ezilen insanca ve hakça düzen” diyen bu ülkenin nadir yetiştirdiği devlet adamıydı.”

Ayşegül KALAYCI