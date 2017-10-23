Halindeki yansımaları mücevhere işledi

Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Abdil Saraçoğlu’nun “Halimdeki Yansımalar” isimli Mücevher Sergisi'nin açılışı Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

14 Kasım 2017 tarihine kadar mücevher severlerle buluşacak olan serginin açılışına; Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve eşi Funda Altıntaş, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Seyhan Sirmen, Gölcük Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Murat Can, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. A. Poyraz Gürson, Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu akademik ve idari kadrosunun yanında sektör mensupları, sanat severler ve öğrenciler katıldı.

GECE PARLAYAN ALYANS

Kişisel sergisinin ilkini Gölcük Uygulamalı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Sempozyumu’nda gerçekleştiren Saraçoğlu, 2’incisini “Halimdeki Yansımalar” ismiyle Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirdi. Saraçoğlu sergi koleksiyonundaki parçaların tasarım ve üretim sürecinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü, kendi koleksiyonundaki parçalarla beraber her birinin kişiye özel hazırladığını ve sergi bitiminde eserlerin sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Koleksiyonunun bay ve bayan aksesuarları, alyans, kol düğmesi, yüzük, kolye, broşun yanında Ford Otosan firması için özel tasarlanan rozetler gibi 16 değerli parçadan oluşan geniş bir yelpazeye sahip olduğunu da ifade etti. Saraçoğlu koleksiyon eserlerinin yapımında pırlanta kesim elmas, topaz, sitrin, akik, amatist, altın, platin ve gümüş gibi değerli malzemelerin yanında çini, ahşap ve sedef gibi organik malzemeler de kullandığını belirtti. Ayrıca Gölcük ilçesinin sanatla anılan marka şehir olması yolunda sergisinin de olumlu katkıları olduğunu ifade etti. Mücevher ve sanatseverlerden büyük ilgi gören serginin en ilgi çekici parçası gece parlayabilme özelliği ile tasarımında fosfor kullanılan özel bir alyans oldu.

Ayşegül KALAYCI

