Halisdemir’in babası Kocaeli'de darbe gecesini anlattı

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ilimize gelerek Vali Güzeloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette baba Halisdemir, oğlu Ömer ile o gece ki konuşmalarını anlattı

HALİSDEMİR’LER BİTMEZ, BİTMEYECEK

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci komutan Semih Terzi'yi alnında vurarak öldüren ve darbenin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, bugün ilimize gelerek Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Bor İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük'te yer aldı. Vali Güzeloğlu, baba Halisdemir’i valilik binası önünde karşıladı. Ardından Hasan Hüseyin Halisdemir, şeref defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Vali Güzeloğlu, “Bu milletin Halisdemir’leri bitmez ve bitmeyecek” dedi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN FEDA ETTİ

Makamda konuşma yapan Vali Güzeloğlu, makamında çok değerli bir konuğu ağırladığını söyledi. Güzeloğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimini, ülkenin geleceği için, devletin bekası için, Türki milletinin birlik ve berberliği için gözünü kırpmadan feda ederek tarihimize altın harflerle yazan kahramanız Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Şahsım, Kocaeli ve Türk milleti adına Ömer Halisdemir’i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” dedi.





YÜKSEK BİR İMANI TEMSİL ETTİLER

Güzeloğlu, darbe girişiminde hayatını 246 şehide rahmet dileyerek, “Her birisi insanlık ve fedakarlıkların en yücesi, en değerlisi olan canlarını gözlerini kırpmadan bu vatan, devlet ve bizim için feda ettiler. Yüksek bir imanı temsil ettiler. Yüksek bir vatanseverlik sergilediler. Tıpkı bu vatanı bizlere, bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün bu değerler uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimiz gibi. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kast eden iç ve dış ihanet şebekeleri imanla geri püskürtüldü. Bilinmelidir ki Türk milletinin içinde ki kahramanlar var oldukça. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar payidar olacak” ifadelerini kullandı.

KAHRAMAN OLARAK ANILANACAK

Güzeloğlu şu ifadelere yer verdi: “Ömer Halisdemir’ler bu milletin gelecek her gününde anılan ve yaşatılan kahramanları olarak anılacak. Bizler kahramanlarımızla yaşarken onların isimlerini hem gönlümüze hem de silinmez bir şekilde toplumumuzun gündemine taşıyacağız. Böylesi bir kahraman yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Gözünü kırpmadan o gece ihanet şebekelerini ve temsilcilerini karşısında bir an sonra öleceğini kesin olarak bilmesine rağmen o hain kalkışmayı durdurmak ilk kurşunu atarak tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda İzmir’de atılan ilk kurşun gibi tarihe geçmek herhalde yüksek bir imanın ona anne ve babasının helal sütü ve hayır duasının çok açık bir göstergesidir diye düşünüyorum.



NİĞDE’YE PARK YAPTIRDIK

Bizler devlet ve millet olarak böylesi bir kahramanımızı ve tüm kahramanlarımızı sahiplenme ruhu taşıyoruz. Kocaeli olarak tüm Türkiye’de ki kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile bir kez daha anıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olarak şehidimizin makamı olan doğduğu beldesinde onun ismini yaşatacak bir park yapıldı. O parkın açışında değerli büyümüz Hasan Hüseyin Halisdemir ve tüm hemşerilerimizle birlikte olduk. Hasan Hüseyin Halisdemir ağabeyimiz ilk günden beri dik duruşu bir şehit babası onuru ile Türkiye’de hepimize hem örnek olmuştur hem de takdir edilesi bir duruş olmuştur. İnanıyorum ki bu milletin Halisdemir’leri bitmez ve bitmeyecek. Bu devleti yıkmak isteyenlerin karşısında bu çelikleşmiş imanın temsilcisi Ömer Halisdemir’ler hiç tükenmeyecek. Allah tüm şehitlerimizden ve Ömer Halisdemir’den razı olsun”





DARBE GECESİNİ ANLATTI

Şehit astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise konuşmasında darbe akşamı oğlu Ömer ile yaptıkları konuşmayı anlattı. Halisdemir şunları söyledi: “15 Temmuz darbe günü saat 21:00 sıralarında annesiyle oturuyorduk. Rahmetli telefon etti. ‘Baba, ben yerimde duramıyorum’ dedi. Aşağı yukarı 20 yıldır askerdi ilk kez böyle bir şey söyledi. Oğlum bir bardak su iç dedim. Yaradan bana söyletti galiba ‘Oğlum korkma’ dedim. ‘Elin, belinde oluyor hazırlığını yap’ dedim. ‘Tamam hazırım’dedi. Sonra bir daha konuşmadık. Ömer, Doğu’da, Afganistan’da Irak’ta çok görev yaptı. Biz Ankara’da çok rahat olduğunu biliyorduk. Bayrağını, milletini, devletini seven bir çocuktu. Şükürler olsun bayrağını yere indirmedi. Aslanlar gibi şehit oldu. Annelerimiz çocuklarına isim vererek Ömer Halisdemir’i yaşattı hepsine çok teşekkür ediyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN

"Ömer Halisdemir’in hayalini gerçekleştireceğiz’’

Vali Güzeloğlu şehit Halisdemir için yazdığı silti baba Halisdemir'e okuyarak teslim etti.