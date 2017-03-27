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Halise Kuzu vefat etti

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Halise Kuzu vefat etti
Kandıra Kırkarmut köyünde oturan eski çiftçilerden merhum Ali Kuzu’nun eşi Halise Kuzu (79) zatürre hastalığı sonucu vefat etti.

Halise Kuzu’nun cenazesi Kırkarmut Köy Camisi’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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