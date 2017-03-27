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Halise Kuzu vefat etti
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Vefat
27.03.2017 13:25
Kandıra Kırkarmut köyünde oturan eski çiftçilerden merhum Ali Kuzu’nun eşi Halise Kuzu (79) zatürre hastalığı sonucu vefat etti.
Halise Kuzu’nun cenazesi Kırkarmut Köy Camisi’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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