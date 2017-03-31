  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • Kocaeli 9 °C

Halit Akçatepe hayatını kaybetti

»
Halit Akçatepe hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Konservatuvar eğitimi hiç almamıştır (kendisi konservatuvar eğitimiyle uzaktan yakından bir alakası olmadığını belirtmiştir). Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Bu haber toplam 2724 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atık pil getirene sinema bileti ve kitap 31 Mart 2017 Cuma 14:19
  • Kartepeli öğrenciler Uzay Bilimleri Fakültesini ziyaret etti31 Mart 2017 Cuma 14:16
  • Köylü Pazarına ev reçelleri geldi31 Mart 2017 Cuma 14:10
  • Tarihi filmlerin gözdesi: Seka Film Platosu31 Mart 2017 Cuma 14:02
  • Sesimi Duyan Yok mu Derneği açılıyor31 Mart 2017 Cuma 12:03
  • İzmit lalelerle renklendi31 Mart 2017 Cuma 11:56
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?31 Mart 2017 Cuma 09:14
  • Onur Müzikhol binası yıkıldı 30 Mart 2017 Perşembe 23:12
  • Körfez'de denizin ortasında bir garip olay30 Mart 2017 Perşembe 19:00
  • Ömer Döngeloğlu, Darıcalılarla buluşacak30 Mart 2017 Perşembe 18:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti