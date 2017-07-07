Halit Çokan'dan çok sert açıklama

İlimizin tanınmış isimlerinden Avukat Halit Çokan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın haberin sitesinde yer alan habere sert tepki gösterdi.

AK Parti'de bir dönem il başkan yardımcılığı görevinde bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı olan Halit Çokan, hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yayınladı. "FETÖ'nün ulağına cevabımdır" başlıklı yazıda "Seni üzerime salan FETÖ'cülerin ayağı ile FETÖ ulağı olarak senin ayağına basmaya devam. Kanun Hükmünde Kararname ile anayasal düzen için tehlike oluşturduğu tespit edildiği için gazetesi kapatılan bu şahsın hala irin ve pislik akan internet sitesi aracılığıyla sözde gazetecilik yapması KHKnın amacına aykırı değil midir?" gibi ifadelere yer verildi.

İşte Halit Çokan'ın açıklaması:FETÖNÜN ULAĞINA CEVABIMDIR!15 Temmuz öncesi, kendisini, savcılık olarak kendilerine şikayet ettiğimiz FETÖCÜ SAVCILARININ sohbet toplantısına katılıp Fethullah Gülen'in kitaplarından kendisine sohbet verilen, FETÖCÜLERİN iftarlarına katılıp FETÖYÜ anlata anlata bitiremeyen, FETÖCÜ Savcıların, ellerindeki dosyaları onun üzerinden haber yaptırıp FETÖNÜN algı operasyonuna ulaklık yapan, FETÖCÜLÜKTEN Gazetesi kapatılan ve halen FETÖYE hizmette sınır tanımayan, şantajcılığı ile bilinen, Türkçe yazma özürlüsü, sözde gazeteci, elindeki karaları üzerimize çalmaya çalışmış....

A.

1-Eşim hiçbir zaman ceza almamıştır. Namusun varsa eşimin mahkum olduğu mahkumiyeti göster... Gösteremezsen adi müfterisin... Eşim beraat etti. Anlaşılan ayağına bastığımız FETÖCÜ dostların sana yanlış bilgi vermişler veya seni acıttığımız için kasıtlı olarak çarpıtıyorsun.2-Bahadır Çakmak, Büyükşehir Belediye Başkanının özel kalem eski müdürü Veysel Özkaraaslanın, bu çocuğun babası gibi PARALELCİ olmadığına dair kefaleti ve ricası üzerine yanımda staj yapmasını kabul ettim. Ancak staj süresinde üç defa yurt dışına çıkması üzerine onu yanımdan gönderdim... Murat Çakmak'ı hayatımda canlı olarak yüz yüze hiçbir zaman görmemişimdir. Bahadır Çakmak'ı tamamen güvendiğim ve sevdiğim Veysel Özkaraaslanın bu şahsın paraleldi olmadığına dair kefil olması ile staja kabul ettim ve stajyerken yurt dışına çıkmasından kuşkulandığım için bürodan uzaklaştırdım.

B.

Vekalet ücretine gelince,

1-Vekalet ücreti, senin insanlara attığın iftiralara karşı Mahkemelerce haksız bulunduğun için lehimize hükmedilmiştir. İnsanlara attığın iftiralara karşı senin müfteri olduğunun Mahkemece tespit edildiğinin belgesidir.

2-Mahkeme kararları sana tebliğ edildi. O mahkeme kararlarında vekalet ücretini öde denildi. Altı ay bekledik ödemedin. Yasa yoluna başvurduk ve icra yoluyla tahsilini istedik... Borcunu ödemek namuslu insanların işidir. Artık birine şantaj yapıp ondan elde edeceğin parayla ödersin.

3-Fetöcülükten yargılanan seni savunan avukatın ne diyorsa ben de savunduğum müvekkillerim için onu söyleyeceğim.Benim zor geçindiğimi söylemişsin buna cevap vermeyi ayıp sayarım...

Evet FETÖCÜLERLE mücadelede ve senin gibi ulakları ile yapılan mücadele ile ilgili her taşın altında ben varım...

Acının da buradan kaynaklandığını biliyorum...

Seni ve seni benim üzerime salan, FETÖCÜLERİN derneklerinde fink atan, FETÖCÜLERE hizmet eden, onları aklamak için sağı solu arayıp algı operasyonu yapan deşifre olmak korkusuyla tir tir titreyenleri çok iyi biliyorum. Er veya geç adalet yerini bulacaktır...

Seni üzerime salan FETÖCÜLERİN ayağı ile Fetö ulağı olarak senin ayağına basmaya devam!...

Ayrıca savcılara sesleniyorum, Kanun Hükmünde Kararname ile anayasal düzen için tehlike oluşturduğu tespit edildiği için gazetesi kapatılan bu şahsın hala irin ve pislik akan internet sitesi aracılığıyla sözde gazetecilik yapması KHKnın amacına aykırı değil midir?