Halit Yoldaş’ın dönüşü

Uzun yıllar Derince’de karate salonu işleten, yüzlerce sporcu yetiştiren, bir dönem İl Temsilciliği de yapan Halit Yoldaş, işlerinden dolayı bir süre ara verdiği aktif antrenörlüğe geri dönüyor.

Yoldaş, fırsat buldukça Gençlik Hizmetleri bünyesindeki karate okulunu antrenmanlarına katılarak, Haldun Alagaş’a yardımcı oluyor. Halit Yoldaş ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi kuşak imtihanlarında komisyonlarda görev yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha aktif çalışmalı düşünen Yoldaş, deneyimlerini gençlere aktaracak, yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlamaya çalışacak. Yoldaş’ın geri dönme kararı ilimiz karate camiasında büyük mutluluk yaşattı.

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