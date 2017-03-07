Halit Yoldaş’ın dönüşü

Yoldaş, fırsat buldukça Gençlik Hizmetleri bünyesindeki karate okulunu antrenmanlarına katılarak, Haldun Alagaş’a yardımcı oluyor.
Halit Yoldaş ayrıca önceki yıllarda olduğu gibi kuşak imtihanlarında komisyonlarda görev yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha aktif çalışmalı düşünen Yoldaş, deneyimlerini gençlere aktaracak, yeni şampiyonların yetişmesine katkı sağlamaya çalışacak. Yoldaş’ın geri dönme kararı ilimiz karate camiasında büyük mutluluk yaşattı.
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