Türkiye 16 Nisan’daki referanduma giderken, geçen hafta Hollanda’da yaşanan olaylar, Almanya ve Hollanda’nın Türkiye'ye karşı tutumu, gündemin ilk sırasına yerleşti.

Adeta Avrupa ile bütün ipler kopma noktasına geldi. Türkiye-Avrupa ilişkilerini, sokaktaki vatandaş nasıl takip ediyor?. Bu konuda ne düşünüyor. Bu gelişmeler referandum sonuçlarını etkiler mi?. Bu hafta sokakta bu soruları sorduk. İşte aldığımız yanıtlar.



Ayşegül KALAYCI



Vedat Yalın (28) Emlakçı

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi beni mutlu etti. Biz şanlı bir geçmişi olan büyük bir devletiz. Avrupa’ya ihtiyacımız yok. Hollanda ve Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde büyümemizi kıskanıyor. Gelişmeler Evet oyunu arttırdı.



Salih Çağlayan (34) İşçi

Avrupa her zaman Türklerden korkmuştur. Almanya ve Hollanda’da çıkan krizin nedeni Türkiye’nin Dünya’ya hükmedecek güce ulaşmasıdır. Her iki ülke de faşist bir uygulama yapıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından referandumda daha çok evet çıkacak.



Fahri Gürbüz (38) Öğretmen

Teknolojik gelişmeler, PKK’ya yapılan darbe, kentsel dönüşüm çalışmaları, Suriye’de yürütülen başarılı operasyon, sağlıkta ve eğitimde dönüşüm Avrupa’yı korkuttu. Türkiye AB’ye girmekten vazgeçmeli. Yaşanan gelişmeler referandumda evet oyunu arttırır.



Resul Uğurlu (39) Sigortacı

Türkiye Hollanda ve Almanya’nın faşist yaklaşımları karşısında tepkisiz kalmamalı. Herkes sokağa dökülmeli. AB ile ilişkiler tamamen kopmalı. İslam Birliği kurulmalı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar ülkesine sahip çıkmak için Evet oyu vermeli.



Neriman Duran (56) Ev Hanımı

AB rüyası bitti. Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile olan ilişkilerini bir an önce düzeltmesi gerekiyor. Zaten ekonomik çöküntüde olan Türkiye bir krizi daha kaldıramaz. İnsanların yüzde 90’ı icralık. Kriz devam ederse referandumda insanlar tepki olarak Hayır oyu verecek.



Esra Günsay (26) Öğrenci

Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile ilişkilerinin kopma noktasına gelmesinin nedeni seçimin yaklaşması. Recep Tayyip Erdoğan her zamanki gibi mağduru oynayacak. Ancak Türk halkı Atatürk’e yapılan hakaretlerin ardından asla tek adam diktasına izin vermeyecek.



Belma Tuna (55) Emekli

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi iktidarın işine yarıyor. Çünkü demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması noktasında iktidar asla AB standartlarına uymak istemiyor. Yaşanan olumsuzluklar referandum sonuçlarını etkilemez.



Onur Kösece (28) Müzisyen

Hollanda ve Almanya ile yaşananlar Türkiye’de büyük bir ekonomik krize neden olacak. Turist sayısı düşecek. Dış ticaret bitecek. AB ile ilişkiler düzelmezse kaybeden Türkiye olacak. Lira değer kaybederse olan vatandaşa olacak. Gelişmeler referandum sonucunu etkilemez.



Tuğba Altın (25) Öğrenci

Avrupa ile çatışmak yerine iş birliği yapmalıyız. Referandumda Evet oyu çıksın diye Türkiye’nin bütün değerlerini ayaklar altına aldılar. Bizi Avrupa’ya rezil ettiler. Ancak oynanan oyunlar da evet oyunu arttırmayacak. Referandumda hayır çıkacak.



Timuçin Tan (44) Reklamcı

Medeni geçinen Avrupa’nın medeniyetsizliğini bir kez daha görmüş olduk. Sağcısı solcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmalıdır. Avrupa Birliği görüşmeleri tamamen sonlandırılmalıdır. Yaşanan gelişmeler evet oyunu arttıracak.



Sinan Yüksel (60) Emekli

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kopmaya gelmesinin nedeni ülkemizde terör örgütlerine yönelik yapılan başarılı operasyonlardır. Çünkü AB’nin geçim kaynağı terör. Türk halkı eğer ülkenin terörden tamamen temizlenmesini istiyorsa evet oyu vermelidir.



Zeynep Oktar (46) Ev Hanımı

İlişkilerimizin iyi olduğu hiçbir ülke kalmadı. Avrupa Birliği Türkiye’ye savaş açma kararı alırsa bunun bedelini kim ödeyecek? Can güvenliğimiz yok. Yeni ekonomik kriz istemiyoruz. Portakal sıkarak sorunlar çözülmüyor. Yaşananlar referandum sonucunu etkilemez.