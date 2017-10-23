Halk Bankası servis görevlisi alacak
Halk Bankası’nın Türkiye genelindeki şubelerinde çalıştırılmak üzere 1000 servis görevlisi istihdam edeceği açıklandı.
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4 yıllık üniversite mezunu adayların 9 Kasım’a kadar internet üzerinden başvurusu gerekiyor. 10 Aralık’ta test usulü sınav yapılacak. İlimizden başvuranlar sınava İstanbul’da girecekler.
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Etiketler : Halk Bankası, servis görevlisi
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