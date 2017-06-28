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Halk Eğitim’de yaz kursları dönemi

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Halk Eğitim’de yaz kursları dönemi
İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, başarılı geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından tatil yapamadan şimdi de yaz dönemi kurslarını başlatmak için kolları sıvadı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak kurslar, eylül ayına kadar devam edecek. Yaz kursları sosyal kültürel ağırlıklı olacak yüzmeden, basketbola, KPSS, yabancı dile kadar talep doğrultusunda açılacak.

ÖĞRETMENLER 2 AY, İDARECİLER 2 HAFTA TATİL YAPACAK

Yaz kurslarına 80 öğretmenin gözetiminde 2 bin civarında kursiyerin katılması bekleniyor. Kurum içinde kadrolu Öğretmenler Kurulu değerlendirmesi yapılırken, bayramlaşma da gerçekleştirildi. 32 kadrolu öğretmeni bulunan İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenler 2 aylık tatile çıktı.

Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tatil yapamayan idareciler ise, bu yıl dönüşümlü olarak iki hafta boyunca dinlenme şansı bulacaklar. İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın başkanlığında Müdür Yardımcıları Cevat Kenar, İhsan Erdem, Abdülaziz Eskin, Ahmet Şahin Ferhat Yüksel’in de katıldığı 2016-2017 yılı kadrolu Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu değerlendirme toplantısında yılın değerlendirmesi yapıldı.

AYDIN: “HEDEFİMİZ 3 BİN 500 KURS, 65 BİN 500 KURSİYER”

2016-2017 döneminde İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü’nce İzmit ilçe sınırlarında 294 branşta

2 bin 748 kurs açılırken, bu kurslarda 55 bin 714 kursiyer eğitim gördü. Bunların 38 bin 730’u bayan, 14 bin 984’ü erkek. Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, “Amacımız önümüzdeki yıl 3 bin 500 kurs açıp, 65 bin 500 kursiyere ulaşmaktır” dedi.

YAZ KURSLARI BAŞLIYOR

Salih Aydın, bayram tatilinin ardından yaz dönemi kurslarının programa göre başlatılacağını açıkladı. Ücretsiz olacak bu kurslar, talebin yoğun olduğu mahallelerde açılacak.

Halk Eğitim Merkezi’nin açacağı yaz kursları arasında Kuran’ı Kerim, Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca), Müzik (Gitar, Bağlama, keman, piyano), Spor (Yüzme, Futbol, Basketbol, Step Aerobik, Bisiklet kullanma) bulunuyor. Talep gelmesi halinde açılacak KPSS kurslarının da hafta sonları devam edeceği belirtildi.

Şennur YILDIZ

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