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Halk otobüsü alev alev yandı

Halk otobüsü alev alev yandı
İzmit İnönü Caddesi'nde bir halk otobüsünde içerisinde yolcu varken yangın çıktı.

Edinilen bilgilere; Yahya Kaptan'dan İzmit Plaj Yolu mevkisine giden  41 J 0281 plakalı Mustafa Efe kontrolündeki bir halk otobüsü içerisinde 5 yolcusu varken İnönü Caddesi'nde motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü hemen yolcuları araçtan tahliye edip, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Yangında kimse yaralanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. 

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