Halk otobüsünde yangın tüpü patladı
İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın tüpü patladı. Şans eseri içerisinde yolcu olmayan otobüste yaralanan olmadı.
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Olay öğle saatlerinde, Perşembe Pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmit-Umuttepe arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Recep Kaşkaş yönetimindeki 41 BR 418 plakalı halk otobüsünün motor bölümündeki yangın tüpü aşırı derecede ısındığı için patladı. Sürücü aracı durdururken, itfaiyeye haber verildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekibi otobüste soğutma çalışması yaptı.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, yangın tüpü
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