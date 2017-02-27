Halk otobüsündeki yangın korkuttu

İzmit'te seyir halinde yanmaya başlayan özel halk otobüsü korkuttu. Yangında içinde yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Baki Komsuoğlu Bulvarı Üçtepeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Kemal idaresindeki 41 J 0110 plakalı özel halk otobüsü, arızası nedeniyle servise giderken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İçinde yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangının büyümesi üzerine sürücü Menderes Kemal hızla aracından indi. Yangına ilk olarak araç içerisinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale eden otobüs şoförü, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanmakta olan yolcu otobüsüne müdahale etti.

Uzun süren çalışmalar sonucunda yangını söndüren itfaiye ekipleri, araç içerisinde soğutma çalışmaları yaptı. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü yangının aracın körüğünün patlaması sonucu meydana çıktığını ifade etti.