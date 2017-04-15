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Halk oylaması sonuçları AA'dan öğrenilecek

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Halk oylaması sonuçları AA'dan öğrenilecek
Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının sonuçları, tek yayıncı olan Anadolu Ajansı tarafından "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınıyla anında duyurulacak.

Anadolu Ajansı (AA), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını, tek yayıncı olarak anında duyuracak. AA, sandık başından en güvenilir sonuçları anında aktarmak için tüm önlemleri aldı ve hazırlıklarını tamamladı. 

97 yıldır Türkiye'nin en güvenilir haber kaynağı olan AA, halk oylamasında abonelerine saniye saniye veri yayını yapacak ve tüm seçim çevrelerinden sandık sonuçlarını "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınıyla online olarak anında duyuracak.

Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaşanacak yoğun talebi karşılamak üzere, haberci sayısında ve veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan AA, Türkiye ve yurt dışında tüm seçim çevrelerinden sonuçları hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşacak.

"Sonuçları internetten ve uydudan abonelere ulaştıracağız"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile son 3 yıldaki 5'inci seçim çalışmasını gerçekleştireceğini belirtti.

AA'nın seçim sonuçlarını toplama, abonelere ulaştırma ve kamuoyu ile paylaşma konusunda tecrübeli bir kurum haline geldiğine vurgu yapan Kazancı, kurum olarak halk oylaması hazırlıkları kapsamında, sandık sonuç toplama sistemi, aboneler için dağıtım sistemi, seçim verilerini yorumlayan istatistik modülü, halka seçim sonuçlarının yayınlanacağı ücretsiz bir web sitesi ve yerel televizyon kanalları için Seçim TV ekranları hazırladıklarını ifade etti.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını aktaran Kazancı, sandık sonuçlarını her iki dakikada bir abonelere hem internet hem de uydu üzerinden göndereceklerini, bu konuda yedekli bir yapı kurduklarını, verileri alacak abonelerin internette sorun yaşadığı takdirde uydudan da bu verileri elde edebileceklerini vurguladı.

11 dilde seçim yayını

Seçim güvenliği ve yedekliliği için birkaç farklı alternatif sistem kurduklarına işaret eden Kazancı, seçim sonuçlarını halka duyurmak için "secim.aa.com.tr" web sitesini hazırladıklarını, abonelerin sonuçları anlık olarak ve ücretsiz bir şekilde izleyebileceğini bildirdi.

Kazancı, "Sandıklardan sonuçlar gelmeye başladığında verileri, seçim özel yayını abonelerimize aktarmaya başlayacağız. YSK yayın yasağını kaldırdığı andan itibaren kamuoyunu 'www.secim.aa.com.tr' web sitesi aracılığıyla bilgilendireceğiz. Sonuçları 11 ayrı dilde yayınlayacağız." dedi.

Yerel televizyonlar için "Seçim TV" uygulaması

Halk oylaması için hazırlanan sistemlerin, toplanan verilerden otomatik haberler yaparak abonelerle paylaşacağına işaret eden Kazancı, uygulamanın sandık sonuç verilerini yorumlayarak belirlenen formatlarda yaklaşık 3 bin civarında haber yayınlayacağını ifade etti.

Şenol Kazancı, yazılım uzmanı veya tasarımcı imkanı olmayan yerel televizyon kanalları için de seçim sonuçlarını ekranda gösterebilecekleri bir Seçim TV ekranı tasarladıklarını kaydetti.

Seçim TV ekranından, Türkçe, İngilizce, Arapça, Zazaca ile Kürtçe'nin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde yayın yapılacak.

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