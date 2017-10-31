Halk sahiplendi, çok daha coşkulu kutlandı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yıldönümünü kutladık

Son yıllarda 29 Ekim’lerin coşkusu da azalmıştı. Hatta esnaf, yılda bir gün Cumhuriyet Bayramı törenleri için İnönü Caddesi trafiğe kapanınca kızardı. Törenler yapmacık olurdu. Bu törenlere katılması bir bakıma görevi olan memurlar, kent yöneticileri falan gelir, “Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar”dı.

Bu defa öyle olmadı. Geçen pazar hem Türkiye’nin her yerinde, hem ilimizde halkın katılımı ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Herkes tören alanına gelmedi. Ama hemen hemen her aile evden çıktı. Dolaştı, bayramın havasını soludu. AVM’lerde, çarşılarda daha çok bayram vardı. Daha çok Atatürk posteri, daha çok bayrak vardı. İzmit başta, pek çok ilçede fener alayları düzenlendi ve katılım da gayet coşkuluydu.

Bu tablo, herkes için ibretlikti. Cumhuriyet sadece şu kesimin, bu kesimin değil.

Atatürk sadece toplumun bir kesiminin sevip, saygı duyduğu, başka bir kesimin reddettiği bir lider değil.

Bu ulus, Cumhuriyet’i de, Atatürk’ü de büyük bir çoğunlukla seviyor.

Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak, bir siyasi görüşün ifadesi değildir. 94’üncü yıl coşkusu gerçekten muhteşemdi. Türk halkı yaşadığı olayları tahlil ettikçe, Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün değerini çok daha iyi anlıyor diye düşünüyor ve umutlanıyorum.

Tatil günü trafiği

İzmit’in trafik sorununu yaşamaktan da, konuşup, tartışmaktan da bıktık. Hafta içi günlerde, özellikle mesai başlangıç ve bitişinde trafik sorunu çok büyük. Perşembe günleri Perşembe Pazarı çevresinde çok sıkıntılı. Bütün bunları biliyoruz.

Ama tatil günlerinde pazar günlerinde biraz daha rahat olurdu İzmit’in trafiği. Artık öyle değil. Hatta pazar günleri, normal günlerden daha kötü oluyor.

…………

Aslında bu tablo bir hayli çelişkili. Kime sorsanız ekonomiden sıkıntılı. Kime sorsanız borcu var, kazandığı yetmiyor. Ama pazar günleri aileler dışarı çıkıyor. Herkesin altında araba var. AVM’lere girilmiyor. Hele Outlet’te Ucuzluk Panayırı var diye, Eski Gölcük Yolu’na girilemiyor.

D-100 tıkanıyor. Şehir içi tıkanıyor. Pazar günleri İzmit’te bir yerden bir yere gidemez hale geliyor.

Tabii, trafiğin pazar günleri bu denli sıkışması ve karışmasında bazı önemli etkinler de var. Eski alışkanlıkla, şehir içindeki bazı trafik ışıkları pazar günleri devre dışı bırakılıyor. Ortalıkta bir tane trafik polisi, bir tane trafik zabıtası görülmüyor.

Halbuki, kenti yönetenlerin görevi halkın huzuru ve rahatını sağlamaksa, pazar günleri trafikte daha fazla önlem almak lazım. “Çalışınca olur” biraz çalışmak lazım.

Lütfen, yayayı ıslatmayın

Şimdi yağmur zamanı. Bölgemiz de iyi yağmur alıyor. Yollarımız bozuk. Yapılı gözüken, asfalt gözüken yollarımız da su tutuyor.

Bu havalarda araç kullananların, kaldırımda, yol kenarında yürüyen yayalara su sıçratmamak konusunda özel bir dikkat göstermeleri lazım.

Çok sorumsuzca araba kullananlar var. Sanki, yol kenarındaki su birikince kasten hızlı girip, kenardaki yayayı ıslatmaktan ayrı bir zevk alan tipler var.

Yol kenarında yürürken arabanın sıçrattığı çamurlu suyla banyo yapmak inanın çok yıpratıcı bir olay. Okul çocukları var yollarda. Takım elbise ile evden çıkmış “Beyaz yakalılar”, memurlar var. Ana yollarda yanınızdan bir ağır taşıt geçerken, arabanızın üzerine bir ton su sıçratıyor. Camlar kapanıyor. Camınız aralıksa arabanızın içine yağmur suyu doluyor.

Biraz dikkat. Birbirimizin üzerine yağmur suyu sıçratmadan gidelim. Kent yöneticilerinden de biraz ilgi lütfen. Yolların bu kadar su tutmasını önleyelim.

Kalbi zayıf; ama çok temiz

Çocukluk arkadaşım, can kardeşim Ahmet Küçükörs’ün cumartesi günü bir rahatsızlık geçirdiğini, yoğun bakımda tedavi gördüğünü dün yazmış, herkesin O’nun için dua etmesini istemiştim.

Ahmet Küçükörs halen VM Medikalpark’ın yoğun bakım bölümünde. Ama durumu ilk güne göre umut verici ve iyiye gidiyor. Henüz eşi Belgin Hanım ile oğulları Sercan ve Mertcan dışında kimse yanına giremiyor. Ama Yoğun Bakım’dan gelen haberler umut verici. Yani, dualarınız işe yarıyor.

Ahmet Küçükörs yıllardır kalp hastasıydı. Kalbinde pil var. Bir yere giderken biz X-Ray cihazından geçer, Küçükörs kalp pili kartını gösterip, kenardan giderek üzerini elle aratır. Kalbinde genetik bir araz vardı. Ama tanıyan herkes bilir ki, bu şehirdeki en temiz kalpli insandır.

Ailesi başında. Dostları başında. İbrahim Artvinli, yoğun bakımın önünden ayrılmıyor. AK Partilisi, CHP’lisi Demokrat Partilisi. Her siyasi görüşten, her yaştan herkes Ahmet için gelip gidiyor, durumunu soruyor, ilgileniyor.

Özel adamdır Ahmet Küçükörs. Oldu bir şey ama atlatacak. Eminim yakında yoğun bakımdan çıkacak. Belki eskisi gibi coşkulu eğlenemeyecek, içemeyeceğiz. Ama yine doya doya sohbet edeceğiz. Ben bundan eminim. Siz yine de dualarınızı eksik etmeyin.

DUVAR YAZISI

Akıllı telefonlar bile saati

geri aldı. Ama ülkeyi yönetenler

inatla bütün ulusu sabah

karanlığına mahkum ettiler.