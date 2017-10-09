“Halkımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışmalıyız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun Antalya'da ortaklaşa düzenlediği 4. Başkanlar Kurulu Toplantısı Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

8-11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen çalıştaya ayrıca Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, taban birliklerinin başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.

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Yoğun bir katılımın yaşandığı toplantıda, bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, "Toplumun daha sağlıklı yaşama kavuşması bizim hedefimizdir. Unutmayalım ki sağlığımız kaybettiğimiz zaman bütün servetimizi versek geri alamayız. Amatör spor kulüplerimiz ve bizler halkımızın sağlığı ve mutluluğu için çok çalışmalıyız. Bu toplantıları yapmamızın asıl maksadı da budur" dedi.

Kocaeli başta olmak üzere ülkemizdeki hastalık ve ilaç kullanımına ait verilerini aldıklarını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İnsanlarımız hareketsiz yaşam nedeniyle hastanelere giderken, ilaç kullanımı da bir hayli fazla durumdadır. Hayatımızı kemiren en büyük hastalık obezitedir. Bakınız ben 14 yıldır halkımla birlikte yürüyorum. Yaşam şeklimizi toplum olarak değiştirmemiz gerekmektedir. Evlerimizde, okullarımızda ve iş yerlerimizde her yerde hareketli bir hayatı benimsemek yerinde olacaktır. Bu da bizi daha mutlu ve başarılı kılmaktadır" diye konuştu.

"Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesiyle özellikle çalışmayan ev kadınlarının hareketli yaşamın içerisine aldıklarını belirten Karaosmanoğlu, "Eğer kadınımız sağlıklı olursa toplum da sağlıklı olur. Bakın bugün aramızda bizim projemizle hareketli yaşama geçen kadınlarımız var. Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmalarıyla şu an 25 bin kadınımız düzenli spor yapıyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin kadınımızı sporla buluşturmak amacındayız. Bu projeyle kadınlarımızın umudu, mutluluğu ve huzuru geri geliyor. Amatör sporun her daim yanındayız. Daha güçlü destek vereceğiz. Ancak başarılı olana daha çok destek vereceğiz. Hangi spor kulübemiz halkımıza ne kadar çok ulaşırsa o daha çok destek vereceğiz" ifadelerini sarf etti.