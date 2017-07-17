Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

Yeşil smoothie ile sıcakların getirdiği halsizliği vücudunuzdan uzaklaştırmak mümkün.

Sıcak havalar, gerisinde vücudumuza baş ağrısı ve halsizlik bırakıyor. Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy'un yeşil smoothie tarifi, enerjiyi artırırken lezzetiyle de keyif veriyor. Bu tarifi mutlaka denemeli ve enerjinizin tadını çıkarmalısınız.

Malzemeler

- 1 avuç ıspanak

- 1/2 yeşil elma

- 1 kaşık avokado

- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

- 1 bardak süt

- 1 - 2 adet buz

- Tarçın

Yapılışı

Bütün malzemeleri blender veya katı meyve sıkacağından geçirin. Hazırlamış olduğunuz karışıma en son süt ve buz ekleyin. Sizi ferahlatacak içeceğinizi iin, oh mis...

Afiyet olsun...