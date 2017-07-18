Haluk Bektaş vatani görevini tamamladı

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın basın danışmanı Haluk Bektaş 4 yıldır parti de görev yapıyordu.

Aslen Giresunlu olan basın camiasının da çok sevdiği, geniş bir kesim tarafından tanılan Bektaş, 5 ay önce vatani görevini yapmak için Ankara’ya gitmişti. Askerliğini Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları 3. Hizmet Bölüğü taburunda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun haberciliğini yaparak tamamladı. Vatani görevini kısa dönem olarak yerine getiren Bektaş, acemi birliğini Ankara Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu’nda (MEBS) Usta Birliğini de Genel Kurmay Başkanlığı’nda tamamlayarak tezkeresini aldı. Bektaş’ın yeniden parti de ki görevine dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

Çiğdem Armağan