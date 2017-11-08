Haluk Ulusoy istifa etti! İşte nedeni

25 Ekim’de İzmit Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti, Kocaeli İl başkanlığına geçtiğimiz hafta İzmitli iş adamı Welborn Otel’in sahibi Haluk Ulusoy atanmıştı. Ulusoy, başkanlık görevine getiril getirilmez adından oldukça ses getirmişti. Ulusoy’un referandum gecesi sosyal medya hesabından paylaştığı “Devlet Bahçeli tez zamanda senin helvanı yemek nasip olur inşallah” ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın hastalığı için söylediği “Hiç merak etmeyin Baykal’a öyle kolay kolay bir şey olmaz. Onun verilecek hesabı çok” yazıları partililer tarafından tepki çekmişti.

VİSKİYİ FAZLA KAÇIRDI

Akabinde her ay kent gündemini konuşmak için bir araya gelen 7 siyasi parti il başkanları İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy’u masaya davet etmeyeceklerini açıklamıştı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Genel Başkan Bahçeli için söylediği helvalı sözler için ise ağır konuşarak “Ulusoy, o akşam viskiyi fazla kaçırdı galiba” demişti. Yaşanan süreç sonrasında Ulusoy’dan beklenmedik bir açıklama geldi. İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy, sağlık sorunları sebebiyle görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

4 SAAT UYUYABİLİYORUM

Haluk Ulusoy istifasını şöyle duyurdu: “Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık görev süresi içinde şahsım üzerinden İYİ Parti’ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener Hanımefendi’nin doğdu ve büyüdüğü bu şehrin kamuoyunda ki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır neredeyse geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti.

SAĞLIĞIM EL VERMEDİĞİ İÇİN

Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da dün akşam sağlığım bu aşarı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerinden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresin önümüzde ki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği, eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti il başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim”

Çiğdem ARMAĞAN

Şok istifanın ardından ilk yorum: Ayık kafayla, doğru karar vermiş

Ulusoy'un açıklaması şöyle: