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Hamile kadın hastaneye yetişemeyince...

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Hamile kadın hastaneye yetişemeyince...
Körfez'de hastaneye yetişemeyen hamile kadın, sağlık ocağının bahçesinde takside doğum yaptı.

Körfez ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, hastaneye yetişemeyince sağlık ocağının bahçesinde doğum yaptı.

İlginç olay, bu sabah 09.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Güney Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Doğum sancıları başlayan H.K. için taksi çağrıldı. Hemen hastaneye gitmek için yola çıkan H.K’nın içinde bulunduğu taksi, doğumun başlaması üzerine Güney Mahallesi Aile Sağlığı Merkezine yönlendi. Sağlık ocağının bahçesine gelen H.K.ye, doktorlar Metin Şimşek, Murat Turgay Sezgin, hemşireler Kader Katırağ ile Nurgül Çebi Olgun müdahale etti. Doğumun başladığını fark eden doktorlar, sağlık ocağının bahçesinde, ticari taksi içinde başarılı bir operasyon ile doğumu gerçekleştirdi. 32 haftalık olarak dünyaya gelen bebek, hemen sağlık ocağının içindeki müşahede odasına alındı. Bebeğin 1 kilo 600 gram olarak dünyaya geldiği öğrenildi.

ANNE- BEBEK AYRI HASTANELERDE

Sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini söyleyen aile hekimi Metin Şimşek şunları söyledi:

"Doğum başladığı için sağlık ocağının kapısı önünde taksi içerisinde doğum gerçekleşti. Bebeğe oksijen seviyesi ve çeşitli müdahaleler yapıldıktan sonra anne ve bebeği 112 Acil ekibine teslim ettik. Anne Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bebek de Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi'nde. 32 haftalık doğum nedeniyle prematüre doğduğu için tedavisi orada yürütülecek." 

'VÜCUT ISISINI DENGELEDİK'

Dr. Metin Şimşek, bebeğin vücut ısısını korumak için ısıtıcıyı kullandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Vücut sıcaklığını sağlamak zorundaydık. Çocuklar ilk doğduğunda hipotermiye girerler. Vücut sıcaklığını sağlamazsak kötü sonuçlar çıkabilirdi. Isıtıcıyla vücut ısısını dengeledik. Normalde böyle doğum durumu aile sağlık merkezinde olmuyor. Acil bir olaydı ve müdahalede bulunduk. Ben bir kez de ambulans içerisinde doğum gerçekleştirmiştim. Bu da ikinci bir kez doğum gerçekleştirmiş olduk."

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