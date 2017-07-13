Hamza: “Çok rahat bir sezon olmayacak”

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor, ilk iki gün kros yapmıştı.

Dün akşam İsmetpaşa Stadı’nın yanında bulunan 17 Ağustos Stadı’nda çalışan Yeşil-Siyahlı ekipte, kaptan Hamza Mutlu da yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BURAK ÖZBAKIR DÖNDÜ

Geçen yılki kadrosundan çok önemli kayıplar yaşayan, transfer yasağı olduğu içinde gidenlerin yerini ancak altyapıdan gelen isimlerle doldurabilen Kocaelispor, çalışmalarını İzmit’te sürdürüyor. Yeşil-Siyahlı ekipte, ilk iki günkü çalışmaya izinli olduğu için çıkmayan Burak Özbakır, dün akşam takıma katıldı. 17 Ağustos Stadı’nda yapılan çalışmada bu kez izinli olan Özgür sürekçi yer almadı. Kocaelispor bu günü de iki çalışma ile geçirdi. Sabah ve akşamki antrenmanlarda kros yaptı.

“HATALARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Kaptan Hamza Mutlu, geçen yılın kendileri için başarılı geçmesine rağmen bireysel hataların olduğunun altını çizerek, “Geçen sezon başarılı olsak da hatalı olduğumuz yerler vardı. Hem bireysel, hem takım, hem de camiaya olarak buna yönetim de dahil herkesin yanlışı vardı. İnşallah herkes gereken dersleri almıştır. Bu sezona baktığımızda zor bir lig bizi bekliyor. Geçen sene 3.Lig’de oynamamanın verdiği sorun işaretleri vardı. Zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı düşüşler oldu. Ona rağmen sezon finalini yaptık” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ”

Kaptan Hamza, “Geçen sene de grup çıktığında, Erzincan ve Bayburt için çok takım deniyordu. Gerçekten kaliteli kadroları vardı. Ama Play-Off bile yapamadılar. Şimdi bu grupta da kağıt üzerinde para harcayan 4-5 takım var. Yeni çıkanlar da dahil olmak üzere. Şuan onlar iyi gözüküyor ama sahaya çıkınca futbol oynanıyor. Bizim ne yapabildiğimiz önemli. Kimse kimseyi kandırmasın geçen sene kısıtlı bir kadromuz vardı. Belki 11-12 oyuncu bu ligin üstündeydi. ama geri kalan kadromuz kısıtlıydı. Bunun üstüne direkt olmasa da kullanabileceğimiz oyuncular ayrıldı. Bu nedenle ciddi olarak güç kaybettik” dedi.