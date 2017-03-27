Hamza hakeme isyan etti

Kocaelispor kaptanı maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, özellikle hakeme büyük tepki gösterdi.

Deneyimli isim, “İkinci yarıdaki tutumu garipti, sanki bizle rakip futbolcu gibi konuşmaya başladı. Görmediği pozisyonda rakibe penaltı çaldı. Maçı yönetmedi, idare etti” dedi.

“GÖRMEDEN PENALTI VERDİ”

“Beklenmedik bir yenilgi oldu, aslında kötü de oynamadık. İkinci yarının başında yediğimiz golden başlayayım. Sağ olsun hakem görmediği pozisyonu penaltı verdi. İkinci yarıdaki tutumu garipti, sanki bizle rakip takım futbolcusu gibi konuşmaya başladı. Seninle oynayacağım, seni atacağım; ben kaşar hakemim, ben tecrübesiz hakem değilim, onlara benzemem gibi kelimeler kullandı. Tribünleri coştur, tribüne oyna sen falan dedi. Ama sorsanız ben öyle bir şey demedim diyecek”

“AYNI SAYGIYI BEKLİYORUZ”

“Bu işler bu kadar basit değil, bakın herkes emek veriyor. Biz 3 yıldır bu takımın peşindeyiz, neler yaşadık siz biliyorsunuz ama bir tanesi çıkacak gelecek emeklerimizi çalacak. Biz rakip takım oyuncuları gibi yatmıyoruz, oyunu çirkinleştirmiyoruz, zaman geçirmiyoruz. Biz adam gibi futbol oynamaya çalışıyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız. Biz her zaman mücadele ettik, bazen oldu bazen olmadı. Biz herkese saygı gösteriyoruz, rakip takımdan ve hakemlerden aynı saygıyı bekliyoruz”

2-0’DAN SONRA DEĞİŞTİ

“Sen hakemsin maçı idare etmeyeceksin, maçı yöneteceksin. Hakemin 2-0’dan sonra çaldığı düdüklerle 2-0’dan önceki düdüklerinde nasıl farklılık var bakın göreceksiniz. Alsın maçın kasetini izlesin, 2-0’dan sonra hak etmediğimiz en az 4-5 tane pozisyonu bize verdi. Biz bunu da istemiyoruz, herkesin hakkını ver. İlk yarıdaki benim içinde olduğum pozisyonda rakip futbolcu ayağıma hafifçe değdi, penaltı verebilirdi ancak nasıl bize verdiği gibi ağır olurdu”