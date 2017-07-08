Hamza, Kadir Öge ve Yusuf tamam; Sinan’ın durumu net değil

Kocaelispor’da sözleşmesi sona eren üç isimle daha kesin olarak anlaşmaya varıldı.

Kaptan Hamza Mutlu, başarılı sol bek Kadir Öge ve genç bile bekçisi Yusuf Şenlik ile mukavele yenilendi. Üç isme de geçen sezona yakın ücret teklif edildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten isimlerden Murat Soner Başak ile daha önce kesin anlaşma sağlanmıştı. Bilindiği gibi Yeşil-Siyahlı ekipte toplam 9 ismin sözleşmesi bitiyordu. Şenol ve Erol ile askerlik sorunu yüzünden yollar ayrılmış, Oğuzhan ve Kılıç ile ise sözleşme yenilenmemişti.

9’ncu isim olan Sinan Pektemek ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Başkan Bahri Yavuz, ailesinin isteğiyle futbolu bırakmayı düşünen yıldız futbolcuyu ikna etmek için çabalarının devam edeceğini söyledi. Yavuz, “Her futbolcumuz gibi Sinan da bizim için değerli. Takımın ihtiyacı var. Şu ana kadar görüşmelerimiz olumsuz geçse de, henüz biten bir şey yok. Şansımız yüzde 5 olsa da, kulübün duruşunu bozmadan, dövmeden dayak yemeden bu işi tatlıya bağlamak, bir yıl daha oynamaya ikna etmek istiyoruz” dedi.

Kamp yeri netleşti: Bolu Petro Club

Kocaelispor’da sezon başı hazırlık kampının nerede yapılacağı kesinleşti. Yönetim Afyon ve Bolu seçenekleri üzerinde duruyordu. Yapılan araştırma sonrasında Bolu’da karar kılındı. Petro Clup Otel’de gerçekleşecek olan kamp çalışmaları 24 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 4 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Vinsan bakımda, idmanlar İsmetpaşa’da

Kocaelispor yeni sezonun ilk çalışmasını yarın yapacak. Saat 17.00’de Poligon Tesisleri’nde buluşacak olan futbolcular 18.00’de Çenedere’ye çıkıp kros yapacak. Kros çalışmalarının bir hafta kadar sürmesi bekleniyor. Yeşil-Siyahlı takım Vinsan Tesisleri bakımda olduğu için saha çalışmalarını bir süre İsmetpaşa Stadı’nda yapacak. Bu sezonun genelinde teknik çalışmaları için de İsmetpaşa Stadı kullanılacak.

Altyapıdan 7 isim A takımda

Kocaelispor altyapısından 7 genç yetenek A takımın sezon başı hazırlıklarına katılacak. 1998 doğumlu Onur Kandöken, Ali Han Aydın, 1999 doğumlu Ferhat Ertokuş, Mertcan Bodur, 2000 doğumlu Celil Çelik, 2001 doğumlu Gökdeniz Bayraktar ve Onur Öztonga kamp dönemine kadar gözlem altına alınacak. Teknik ekip belli bir düzeyde olanları kampa götürecek.

Bolu kampında son kez gözlem altına alınacak gençlerden yeterli görülenler profesyonel sözleşme yapılarak lig kadrosuna alınacak. Geçen sezondan kadroda genç olarak Kerem, Fatih, Akif ve Ersoy yer alıyor. Bu 4 isim geçen sezon forma şansı bulamamıştı. Teknik ekip, sezon başı hazırlıklarında bu futbolcuların durumlarına da bakacak, aşama gösterenlerle yola devam edilecek.

Yönetimde 4 değişiklik

Kocaelispor’un 28 temmuz Cuma günü gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulunda mevcut yönetim kurulundan 4 değişiklik olacak. Cumhur Alkan, Teoman Gencal, İlker Ertuğ ve Bahadır Taşer, hem işlerini yoğunluğu, hem de yorgunluktan dolayı yeni dönem için aflarını istediler. Başkan Bahri Yavuz, dört isme de teşekkür etti. Bu isimlerin yerine yönetime girecekler de netleşti. Kentin genç ve başarılı iş adamları Yücel Gül, Cüneyt Bakıroğlu, Volkan Özön ile Mesut Sezgin yeni yönetim kurulunda yer alacak.