Hamza Mutlu, çok mutlu

Leman-Fikret Kalkan çiftinin Akademi Hastanesinde yönetici asistanlığı yapan güzel kızları Çağla ile hayatına birleştiren tecrübeli futbolcunun Antikkapı Restoran’daki nikahına Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz ve yöneticiler, teknik direktör Fatih Kavlak ile yardımcıları, takım arkadaşları ve kulüp müdürü İlker Uzel tam kadro katıldı.

Eski başkanlardan Muammer Çelik, sezon başı futbolu bırakma karara veren Sinan Pektemek, Hodri Meydan Tribün liderlerinden Enver Güler de bu mutlu gününde Hamza’yı yalnız bırakmadı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, damadın nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından birlikte yemek yendi. Nezih bir ortamda gerçekleşen törene katılım bir hayli fazlaydı. Çift lig devem ettiği için balayını devre arasına bıraktı. Hamza bugün yapılan antrenmanda yer aldı.