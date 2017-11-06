Kocaeli12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Hamza Mutlu, çok mutlu
Hamza Mutlu, çok mutlu

Hamza Mutlu, çok mutlu

Uzun yıllardır Kocaelispor’a hizmet veren, takım kaptanı Hamza Mutlu, önceki akşam evliler kervanına katıldı.

A+A-

Leman-Fikret Kalkan çiftinin Akademi Hastanesinde yönetici asistanlığı yapan güzel kızları Çağla ile hayatına birleştiren tecrübeli futbolcunun Antikkapı Restoran’daki nikahına Kocaelispor Kulübü Başkanı Bahri Yavuz ve yöneticiler,  teknik direktör Fatih Kavlak ile yardımcıları, takım arkadaşları ve kulüp müdürü İlker Uzel tam kadro katıldı.

tam-kadro-001.jpg

Eski başkanlardan Muammer Çelik, sezon başı futbolu bırakma karara veren Sinan Pektemek, Hodri Meydan Tribün liderlerinden Enver Güler de bu mutlu gününde Hamza’yı yalnız bırakmadı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, damadın nikah şahitliğini yaptı.  Nikah töreninin ardından birlikte yemek yendi. Nezih bir ortamda gerçekleşen törene katılım bir hayli fazlaydı. Çift lig devem ettiği için balayını devre arasına bıraktı. Hamza bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.