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Hamza Mutlu’nun düğünü pazar günü

Hamza Mutlu’nun düğünü pazar günü

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Kocaelispor kaptanı Hamza Mutlu da evliler kervanına katılıyor. Tecrübeli futbolcu sezon başında Akademi Hastanesinde yönetici asistanlığı yapan İzmitli Çağla Kalkan ile nişanlamıştı. Çiftin düğünü pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak törende önce nikah töreni yapılacak, ardından yemek yenecek. Yeşil-Siyahlı ekipte geçtiğimiz hafta nişan yapan Mesut Özdemir ise düğün tarihi olarak sezon sonunu belirlemişti. 
 

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