Hamza Mutlu’nun mutlu günü
Kocaelispor kaptanı Hamza Mutlu evliler kervanına katılıyor.
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Tecrübeli futbolcu sezon başında Akademi Hastanesinde yönetici asistanlığı yapan İzmitli Çağla Kavlak ile nişanlamıştı. Çiftin düğünü yarın akşam Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak törende önce nikah töreni yapılacak, ardından yemek yenecek. Kocaelispor yönetimi, teknik ekip ve futbolcuların tam kadro düğüne katılmaları bekleniyor.
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Etiketler : Kocaelispor, Hamza Mutlu
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