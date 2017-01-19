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Hamza özlem dolu 

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Hamza özlem dolu 
Kocaelispor Pazar günü evinde Ankara Demir maçının hazırlıklarına günde tek idman programı dahilinde devam ederken, çalışmalardaki en istekli ismin kaptan Hamza Mutlu olduğu gözleniyor.

Sancaktepe maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 4 maç ceza alan deneyimli futbolcu 2.5 yıl önce yeniden döndüğü Kocaelispor’da formasına hiç bu kadar uzak kalmamıştı. Beylerbeyi, Erzincan, Gölcükspor ve en son Tekirdağspor maçında takımını yalnız bırakan Hamza, bu hafta formasına kavuşacak. 

Futbolu ve formasını çok özlediği idmanlardaki çalışma azminden çok net belli olan tecrübeli futbolcu Ankara Demirspor maçını sabırsızlıkla bekliyor. Sancaktepe maçında yaptığı davranışın pişmanlığını yaşayan, özür dileyen Hamza, kritik süreçte takımı yalnız bıraktığı için çok üzgün olduğunu da belirtiyor. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın hafta sonu Hamza’ya ilk 11’de mi yoksa sonradan mı şans verip vermeyeceği de merak ediliyor. Yıldız, Burak Süleyman’ı 5 maçlık cezası biter bitmez ilk tertipte sahaya sürmüştü. 
 

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