Hamza’da sıkıntı yok

Ankara Demirspor maçında burnuna darbe alan Hamza’nın kontrolü yapıldı.

Tecrübeli futbolcunun burnunda kırık olmadığı, sadece yamulma olduğu belirlendi. Yıldız futbolcunun oynamaya devam edeceği, sezon sonunda operasyon geçireceği öğrenildi. Hamza Mutlu Ankara Demirspor maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

“Bir puan aldık ancak üç puan da olabilirdi. Ağır bir zeminde kora kor bir mücadele anı. Özellikle rakip çok iyi karşılık verdi. Diri kaldılar, iyi oynadılar, buna rağmen organize oyunla golleri bulduk ancak yan toplardan yediğimiz gollerle devreyi berabere bitirdik. Sezon başından bu yana duran toplardan gol yemiyorduk. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İkinci yarı oyun tersine döndü. Bu yarının büyük bölümünde üstündük. Net pozisyonları kullanamadık. Önemli iki puan kaybı yaptık, üzgünüz. Lig zorlu, öyle kağıt üzerinde yenerim demeyle olmuyor. Sonuncu gidiyor lideri yeniyor. Mücadele ilk yarı gibi olmayacak. Ankara Demir çok sayıda takviye yapmış, iyi takım olmuş. Arkadaşlarımın mücadelesine teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, Cizre’de seriye devam ettiririz düşüncesindeyim. Taraftarın tepkisi doğaldır, yeter ki art niyetli yaklaşılmasın”