Hangi yaşta nasıl beslenmeli?

İnsan vücudu her dönem farklı ihtiyaçlara sahip olabiliyor. Bu nedenle yaşa ve sağlık durumuna göre bir beslenme programı belirlemek oldukça önemli.

İlerleyen yaş ile birlikte vücutta bazı sağlık sorunları meydana gelebiliyor. Bu sağlık problemlerini en aza indirebilmek için doğru beslenme önemli bir yere sahip. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için vücudun her dönemde ayrı ihtiyaç duyduğu besinleri almak gerekiyor.

Beslenme, insanın doğumundan ölümüne kadar sürdürdüğü bir ihtiyaç. Beslenme düzeni o kadar önemli ki insanın yaşam kalitesinde belirleyici rol oynayabiliyor. Dolayısıyla ergenlikten yaşlılığa kadar olan dönemde her besinin ayrı bir önemi bulunuyor.

Ergenlik döneminde beslenme

Ergenlik döneminde çocuklar hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Bu nedenle vücutlarının ihtiyaç duyduğu enerji artar. Bu süreç, 20 yaşına kadar devam edebilir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Süt, yoğurt, peynir, yeşil sebzeler, fındık, badem, kuru baklagiller ve meyveler, muz, elma gibi besinlerin mutlaka alınması gerekiyor. 20 yaşına kadar olan dönemde çocukların hazır yiyecek alışkanlığının olmaması ve dondurulmuş gıdalardan uzak durması önemli.

20'li yaşlarda beslenme

İnsan yaşamının en üretken olduğu dönemler 20'li yaşlardır. Bu dönemdeki beslenme alışkanlığı sonraki yılları da etkiler. Bu yaş aralığında brokoli, fındık, balık, yumurta, tahıllar ve lifli gıdalar düzenli bir şekilde tüketilmelidir. Karbonhidrat ve nişastalı besinler de öğünlerde yer almalıdır. Meyve ve sebzelerin gün içerisinde en az iki defa tercih edilmesi gerekir.

30'lu yaşlarda beslenme

Bu dönemde alkol, sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar minimuma indirilmeli ve fiziksel aktivitelere önem verilmelidir. Çünkü 30'lu yaşlardan itibaren hasar gören organizmalar onarılamaz. Kemik sağlığı için önemli olan süt, yoğurt ve yumurta gibi probiyotikler tüketilmelidir. Bunun yanı sıra mantar, enginar, kereviz gibi karaciğere faydalı sebzeler düzenli şekilde tüketilmelidir. B, C ve D vitaminleri bu dönemde mutlaka alınması gereken vitaminlerdir.

40 yaş ve sonrasında beslenme

Bu yaş grubundaki kişilerin kolayca sindirebileceği besinlere yönelmesi gerekir. Tahıl ürünleri ve lifli gıdalar bağırsak ve mide sorunlarının önüne geçeceği için tercih edilmelidir. Kırmızı erik, pancar, turp, kırmızı lahana, böğürtlen gibi antioksidan bakımından zengin olan besinler bu yaş ve sonrası için önemlidir. Ayrıca keten tohumu ve kuru meyveler de yaşlılığın etkilerini azaltan besinlerin başında gelir.