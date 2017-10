“Yaşlı kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.

Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından . ayırmadığı iki iri kurt . köpeğiydi bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu düşünüyor, dedesinin ikinci köpeğe neden ihtiyacı olduğunu ve renklerinin neden illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla, sordu dedesine: Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı.

- `Onlar` dedi, `benim için iki simgedir evlat.`

- `Neyin simgesi` diye sordu çocuk.

- `İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları.

Çocuk, sözün burasında; `mücadele varsa, kazananı da olmalı` diye düşündü ve her çocuğa has, bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:

- `Peki` dedi. `Sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?`

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa.

- `Hangisi mi evlat? Ben, hangisini daha iyi beslersem! “

Sahi.. Peki ya biz neyi besliyoruz bu hayatta? İyiliği mi? Yoksa kötülüğü mü? Hayat seçimlerimizden ibaret aslında. Kötü bir kalp, kötü bir düşünce, kötü bir yaklaşım, kötü bir niyet her zaman acıdır, acıtır, zarar verir, yıkar, darmadağın eder. Ara bozar, kin doldurur, kıskandırır, mutsuz eder, keyif kaçırır. İyilikse.. Çiçek gibidir. Güzel , güneşli bir havada açar, mis gibi de kokar, rengarenktir bir de.. İyi bir bakışla, iyi bir gülüşle, iyi bir niyetle her şey hallolur. Mutluluk gelir, huzur gelir, aşk gelir, bereket gelir, sevgi gelir. Kötü bir söz nasıl yıkıyorsa her bir şeyi, nasıl zararlıysa; iyi bir söz o denli yapıcıdır, kurar, inşa eder. Kötü bir kalp nasıl zehir saçıyorsa her tarafa, her bir olan bitene, iyi bir kalp de o denli güzel bir nefes olur, o denli ışık olur, o denli güzel bakar, o denli umut olur. İyilik her zaman sabırla birlikte yürür, güvenle, iradeyle. Ne şart olursa olsun olduğu gibidir, ne bir eksik, ne bir fazla, asla kandırmaz, başka bir kılığa girmez, olduğu gibidir, öyledir, başka türlü olmaya da hiç ihtiyacı yoktur. Bu yüzden de her zaman mutlu kalır, huzurla kalır.

Hikayedeki gibi aslında ve çok basit , içimizde neyi büyütürsek, neye yer açar, neye izin verirsek o oluşur.. Mutluluk, güzellik, umut için.. Her zaman iyilikle.. Her zaman iyiyle..

Hint Felsefesinin Dört Altın Kuralı

İlk kural: "Karşına çıkan kişiler her kimse, doğru kişilerdir. Bunun anlamı şudur, hayatımızda kimse tesadüfen karşımıza çıkmaz. Karşımıza çıkan, etrafımızda olan herkesin bir nedeni vardır, ya bizi bir yere götürürler ya da bize bir şey öğretirler."

İkinci kural: "Yaşanmış olan her ne ise, sadece yaşanabilecek olandır. Hiç bir şey, hem de hiç bir şey yaşadığımız şeyi değiştiremezdi. Yaşadığımızın içindeki en önemsiz saydığımız ayrıntıyı bile değiştiremeyiz. "Şöyle yapsaydım, böyle olacaktı" gibi bir cümle yoktur. Hayır, ne yaşandıysa, yaşanması gereken, yaşanabilecek olandır, dersimizi alalım ve ilerleyelim diye. Her ne kadar zihnimiz ve egomuz bunu kabul etmek istemese de, hayatımızda karşılaştığımız her olay, mükemmeldir."

Üçüncü kural: "İçinde başlangıç yapılan her an, doğru andır. Her şey doğru anda başlar, ne erken ne geç. Hayatımızda yeni bir şeyler olmasına hazırsak, o da başlamaya hazırdır."

Dördüncü kural: "Bitmiş olan bir şey bitmiştir. Bu kadar basittir." "Hayatımızda bir şey sona ererse, bu bizim gelişimimize hizmet eder. Bu yüzden serbest bırakmak, gitmesine izin vermek ve elde etmiş olduğun bu tecrübeyle ileriye doğru bakmak daha iyidir."

Kendine iyi bak. Tüm kalbinle sev. Sonuna kadar hayatın tadını çıkar. Hayatındaki her gün bir hediyedir, kıymetini bil..!

----

Dili ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır. Mevlana