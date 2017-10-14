Hani taş ocakları kalkacaktı?

Bu şehre, bu şehrin insanlarına son 15 yıl içinde verilip de tutulmayan, unutulan sözlerden oluşan bir liste dökmeye kalksak, herhalde çok kalın bir kitap olurdu.

Özellikle seçimler öncesinde ısrarla insanlara anlatılan, vaad edilen ama sonra hiç üzerine gidilmeyen konulardan biri de ilimizdeki Taş Ocakları konusudur.

Öncelikle belirtmek isterim. Bu işin, yerel yönetimlerle, Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi yok. Birileri gidiyor, kendilerine yer beğeniyor. Sonra Ankara’dan “Maden ocağı” diye 3 yıllık ruhsat alıyor. Ağaçlar kesiliyor, ormanlar yok ediliyor, dinamitler patlatılıyor, sözde maden ocağından taş ve mıcır üretiliyor. Allahın taşı, bedava. Dağlar oyuluyor. Bu bölgede iş çok. Otoyollar yapılıyor, deniz dolduruluyor. Taşa çok ihtiyaç var. Dağdan toplanan taş, damperli kamyonlarla istenilen yerlere taşınıyor.

Dünkü gazetenin manşetinde Halıdere sırtlarındaki taş ocağının haberi vardı. Sözde kaldırılacaktı. Kapanacaktı. Ama faaliyetine devam ediyor ve işletme süresi doldukça uzatılıyor.

Halıdere perişan. Dinamit sesi var. Meyve ağaçları kurumuş, kesilmiş. Halıdere’nin çok ünlü “Ayşe Kadın fasulyesi” tarih olmuş. İnsanların burnunun dibinde sürekli dinamit pahtalıtıyor. Daracık köy yollarından kamyonlar, damperliler vızır vızır geçiyor.

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Hiç unutmam. Şimdi Ankara Valisi olan Sayın Ercan Topaca, bu taş ocağı konusuna çok önem vermişti. Hem Kocaeli Valiliği, hem Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanlarında yeni taş ocağı ruhsatı vermediler. Eskiden gazete binası ile Valilik binası çok yakındı. Bir gün, mesai bitiminde Sayın Ercan Topaca “Bir kahve içelim, sohbet edelim” diye beni davet etmişti. Gittim. Uzun sohbetin tek konusu, ilimizde büyük rahatsızlık yaratan taş ocaklarıydı.

O dönemin Valisi Ercan Topaca, “Büyük bir proje hazırladık. Taş Ocakları Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Şehrin muhtelif yerlerindeki bütün taş ocakları kapatılacak. Yerleşim alanından uzak, geniş bir bölgede Taş Ocakları OSB kuracağız. Bütün taş ocakları orada toplanacak” demişti.

Kent adına çok sevinmiştim. Günlerce bu konuyu yazdım, takip ettim. Bir ara Taş Ocakları OSB için yer de bulunduğunu söylediler. Ocak sahipleri ikna edilmeye çalışılıyordu. Ercan Topaca, ilimizden Hatay’a, sonra Ankara’ya gitti.

Sonraki Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile sık sık görüşüyorduk. İlk görüşmemizde bu taş ocakları konusunu sormuştum. Güzeloğlu, “Böyle bir söz verilmiş. Ama hiçbir çalışma yok ortada. Bakıyorum” demişti.

Bugün, hala Halıdere halkı beldenin sırtlarını perişan eden, giderek büyüyüp yayılan taş ocağından yakınıyor. Taş Ocakları OSB projesi hakkında kimse bir şey söylemiyor, yapmıyor. Tamam, belki yeni ruhsat verilmiyor. Ama mevcut taş ocakları, Samanlı dağlarını deliyor, oyuyor, bitiriyor.

Madem yapılmayacaktı, devlet neden söz verdi diye insan merak ediyor.

Bu yarışmayı kent sahiplenmeli

Bugün, daha doğrusu bu gece Gölcük’e bağlı Değirmendere beldesinde ilk kez düzenlenecek çok önemli bir yarışma başlıyor: 1. Uluslararası Surf Casting Yarışması. Yani, amatör olta balıkçıları yarışması.

Bizim şehrimizde yayla şenlikleri olur, meyve festivalleri yapılır. Bizim şehrimiz deniz şehridir de, Körfez’de bir etkinlik planladığımız zaman “Vapurla çay eşliğinde mehtap turu”ndan başka bir şeyi aklımıza gelmiş.

Oysa amatör olta balıkçılığı çok, ama çok büyük bir sektör. Dünyada bu işin çok meraklısı var. Balık tutacak yer arıyorlar. Üstelik bu insanlar hali vakti yerinde, gezmek için, para harcamak için yer arayan, zevklerine düşkün insanlar. Bir amatör balıkçı, ucuna yem taktığı oltasına şöyle 4-5 kiloluk bir balık takılsın da, bunu çeksin diye, emin olun serçe parmağını feda eder. Bu zevk için para akıtır. Dünyanın öbür ucuna gider.

Üstelik bu işin yapılabileceği deniz dünyada çok az. Avrupa’da, ABD’de göllerde amatör balıkçılık yapılıyor. Arabistan çöllerinde zengin şeyhler, emirler içine balık attıkları yapay göller yapıyorlar.

İzmit Körfezi, dünyada denizde amatör balıkçılık için belki de en uygun yer. Son yıllarda Büyükşehir Belediyesi’nin titizliği ile temizlendiğini, içinde balık türü ve sayısının arttığını da hepimiz biliyoruz.

Benim çocukluğum, gençliğimin yaz ayları Değirmendere’de geçmiştir. 1970’li yıllar. Gözlükle, zıpkınla sahilden denize girerdim. Gerçek bir akvaryumdu. Tekne ile balığa çıkardık. Bir çapari oltasına aynı anda yakalan 4-5 tane istavriti çekmek nasıl bir zevktir bilir misiniz?. O çapariye, istavritlerin arasında bir tane uskumru yakalanırsa, o uskumru koca kurşunu nasıl boşaltır, oltayı nasıl yukarıya çeker hiç hissettiniz mi?

Motorla çok ağır yol giden bir teknenin arkasından kaşık sallandırsanız. Birden o kaşık oltaya bir lüfer atlasa, bu nasıl bir duygudur size anlatamam. Hayatlarını amatör olta balıkçılığına adamış insanlar için, kayalık ortamdan olta atıp da, bu oltayla Karagöz, Kırlangıç yakalamak, ya da su içinde gözüken kefalleri çarpma yöntemiyle yakalamak dünyanın en büyük zevkidir.

1’nci Uluslararası Surf Casting Yarışması, Değirmendere Sahili’nde bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Türkiye’nin ünlü balık ustaları, hatta bir-iki tane yabancı balıkçı gelecek. Yemlerini, oltalarını hazırlayacaklar. İzmit Körfezi’nde önce 18.00-01.00 saatleri arasında 1’nci etap avlanmaya çıkacaklar. Sonra 01.00-04.00 arası istirahat arası. Saat 04.00’te yeniden oltalarını atacak, Pazar sabahı saat 10.00’a kadar balık avına devam edecekler.

Gölcük Belediyesi yarışmanın sponsoru. Ayrıca Türkiye’nin önemli balıkçılık malzemesi firmaları yarışmayı destekliyor. Bu yarışması, asıl Değirmendere’nin, Kocaeli’nin içtenlikle desteklemesi lazım. Birkaç yıl içinde İzmit Körfezi dünyanın en popüler balıkçılık turizm merkezi haline gelebilir. Bu turizm türü, emin olun, bütün diğer turizm türlerinden çok daha kazançlı, bölgesi için çok daha karlıdır. Üstelik öyle içki, eğlence falan içermez. Dünyanın her yerinden oltasını alan insanlar İzmit Körfezi’ne gelir. Uçaksız Cengiz Topel’e zengin balıkçıların özel jetleri inmeye başlar.

Kocaeli 1’nci Uluslararası Surf Casting Yarışması’nı önemsemek, benimsemek, desteklemek gerekiyor. Bu yarışmaya katılıp, İzmit Körfezi’nde olta atacak bütün amatör balıkçılara rastgele diyorum.

DUVAR YAZISI

Cumartesi-Pazar sadece

futbol konuşalım. Bu vize

krizi, doların hali, savaş falan

hepimizin içini kararttı,yordu.