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Hanife Ceylan vefat etti

Hanife Ceylan vefat etti

Kandıra Hüdaverdiler Mahallesi Hüdaverdiler Mevkii Küme Evleri No:40’da oturan eski çiftçilerden merhum Sami Ceylan’ın eşi Hanife Ceylan(86) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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 6 çocuk annesi olan Hanife Ceylan’ın cenazesi Hüdaverdiler Köy Camii’nden alınarak Hüdaverdi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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