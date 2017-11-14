Hanife Ceylan vefat etti
Kandıra Hüdaverdiler Mahallesi Hüdaverdiler Mevkii Küme Evleri No:40’da oturan eski çiftçilerden merhum Sami Ceylan’ın eşi Hanife Ceylan(86) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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6 çocuk annesi olan Hanife Ceylan’ın cenazesi Hüdaverdiler Köy Camii’nden alınarak Hüdaverdi Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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