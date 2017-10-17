Hanife Kandemir vefat etti
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi No:2 adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Hasan Kandemir’in eşi Hanife Kandemir (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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9 çocuk annesi Hanife Kandemir’in cenazesi Sarımeşe Merkez Camii’nden alınarak Sarımeşe Bakırlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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