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Hanife Sivrioğlu vefat etti

Hanife Sivrioğlu vefat etti

Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Mehmet Sivrioğlu’nun eşi Hanife Sivrioğlu (78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi Hanife Sivrioğlu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Çamlık Camii’nden alınarak Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

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