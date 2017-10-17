Hanife Sivrioğlu vefat etti
Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Mehmet Sivrioğlu’nun eşi Hanife Sivrioğlu (78) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi Hanife Sivrioğlu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Çamlık Camii’nden alınarak Uzunbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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