Hapis cezasına çarptırılan sanığa tahliye

Kocaeli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik suçlamasıyla yargılanan sanık Özkan Gideroz 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY"ye üye olduğu ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Özkan Gideroz, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Gideroz, hakkındaki iddiaları reddetti.

İddianamede yer alan H.E. ve E.Y'nin kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu öne süren Gideroz, isimlerin farklı ancak beyanların benzer olduğunu söyledi.

Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine kızının okula gittiği dönemde deneme verdiği için abone olduğunu belirten Gideroz, "Dükkanıma farklı gazeteler de alıyordum. Talimatla hareket etmedim. Eşime 20 bin lira miras kaldı. O parayı Bank Asya'daki hesabıma yatırdım. Ev kredimiz vardı. Kredi kartı borcumu ödedim. Sonra paranın birazını çektim. Çıkan rakamlar mükerrer toplanmış. Örgüte finansman sağlamadım." diye konuştu.

Duruşmada dinlenilen tutuklu tanık Levent Subaşı da 2011-2014'te Bank Asya Körfez Şubesinde müdürlük yaptığını anlatarak, Gideroz'u tanımadığını bildirdi.

Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, Bank Asya'ya yatan paraların mükerrer toplandığını savundu.

Müvekkilinin başka bankalarla da çalıştığını aktaran Küçükosmanoğlu, sanığın ByLock kullanmadığını ve tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alan heyet, tahliyesini kararlaştırdı.