  • BIST 90.488
  • Altın 147,305
  • Dolar 3,7176
  • Euro 3,9412
  • Kocaeli 7 °C

Hapisteki FETÖ'cülerin yeni planı deşifre edildi

»
Hapisteki FETÖ'cülerin yeni planı deşifre edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, cezaevlerindeki FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında ‘mors alfabesi’ benzeri noktalama işaretleri ve çizgilerden oluşan ‘şifreli alfabe’ oluşturarak, kriptolu bir haberleşme sistemi kurduğunu tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yandan FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken, bir yandan da örgüt üyelerinin faaliyetlerini yakın takibe aldı. Habertürk'ün haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ/ PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında terör örgütü üyelerinin cezaevlerinde kendi aralarında ‘mors alfabesi’ne benzer bir şekilde şifreli alfabe oluşturarak, ‘kriptolu haberleşme sistemi’ne geçtiğini deşifre etti.

TÜM İLLERE UYARI YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ile gönderdiği yazıda, örgüt üyelerinin çeşitli materyallerden yararlanarak şifreli haberleştiğini belirtti. Kabartma, noktalama ve çizgilerle kriptolu haberleşme yapıldığını tespit eden Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın, örgüt üyelerinin özellikle cezaevlerinde dış destek alıp almadığının araştırılmasını istediği öğrenildi. Şifreli haberleşmeyi cezaevine taşıyan veya cezaevinden alıp dışarı çıkararak örgüte yardım ve yataklık yapan kişilerin olup olmadığının detaylı araştırıldığı ifade edildi.

MORS ALFABESİ

MORS alfabesi veya mors kodu, nokta ve kısa çizgilerden (. ve -) oluşan, bilgi aktarılmasını sağlayan bir yöntem olarak telgrafın hayata geçmesine büyük emek veren ABD’li mucit Samuel Morse tarafından 1835 yılında oluşturuldu. Morse, oluşturduğu alfabenin ardından 1840 yılında patent için başvurdu. İlk hat ABD’de Baltimore, Maryland ile başkent Washington arasında kuruldu. İlk mesaj ise 24 Mayıs 1844 tarihinde çekildi. 

Bu haber toplam 1365 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki bakan havadan inceledi04 Mart 2017 Cumartesi 19:41
  • Işık: Kocaeli’de net bir sonuç alacağız04 Mart 2017 Cumartesi 16:57
  • "Ekonominin büyümesini istiyorsak..."04 Mart 2017 Cumartesi 16:02
  • "Kocaeli Evet'te iyi durumda"04 Mart 2017 Cumartesi 15:12
  • Bakan Işık'tan Kocaeli'ye yeni müjdeler04 Mart 2017 Cumartesi 15:02
  • "Tüpraş Sapanca Gölü'nden su çekmiyor"04 Mart 2017 Cumartesi 14:14
  • TCG Gür denizaltısına sabotaj!04 Mart 2017 Cumartesi 13:59
  • Karaosmanoğlu'na GTÜ'den deprem sunumu04 Mart 2017 Cumartesi 10:13
  • Erbakan Vakfı anmaya gidiyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:58
  • 3 yıl zaman var çok acele etmeyin03 Mart 2017 Cuma 21:25
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti