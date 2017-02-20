Har.İşspor, Play-Off’ta

Bu yıl ilk kez yer aldığı 2.Lig’de başarılı bir sezona imza atan Harb.İşspor bayan futbol takımı, dün Osmaniye Demirspor’u farklı mağlup ederek 25 puana ulaştı ve Play-Off’u garantiledi.

Osmaniye’deki maçta çok üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz 3-0’lık galibiyete ulaştı ve bitime bir hafta kala ligi ikinci sırada bitirme hakkını elde etti. Kırmızı-Mavili ekibimiz normal sezonun son maçını bu hafta sonu Akdeniz Nurçelik ile oynayacak.

PLAY-OFF’TA RAKİP AMED SPORTİF

Temsilcimiz Play-Off turunda diğer grubun birincisi olan Amed Sportif ile karşılaşacak. Tarafsız sahada tek maç eleme sisteminin geçerli olacağı maçı kazanan adını 1.Lig’e yazdıracak. Harb.İşspor’un 1.Lig için önünde sadece bir engel, bir maç kaldı. Başkan Adnan Zorer, “3.Lig’e katıldığımız ilk yıl şampiyon olmuştuk. Aynı başarıyı 2.Lig’de göstermeye de artık çok yakınız. Teknik ekimizle, sporcularımla ne kadar gurur duysam azdır. Önümüzdeki yıl inşallah bayan futbolunda Kocaeli ili hak ettiği 1.Lig’de temsil edilecek” dedi.