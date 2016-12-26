Harb-İşli kızlar, ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

Kadınlar Futbolda 2.Lig’de yer alan Harb-İşspor, dün İstanbul deplasmanında Akdeniz Nurçelikspor ile karşılaştı.

İstanbul Florya Tesisleri’nde oynanan maçta rakibin 6-2 yenen Kırmızı-Lacivertli ekip, ligin ilk yarısını da galibiyetle bitirdi.

6 MAÇTA 4’ÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Lige çok iyi başlayamayan Harb-İşspor, daha sonra toparlandı, zirve yarışına ortak oldu. Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Nurçelikspor’u 6-2 yenen Kırmızı-Lacivertli ekibin gollerini Ebru (3), Ece (2) ve Sümeyra attı. Ligin ilk yarısında 6’ıncı maçında 4’üncü galibiyetin alan Harb-İşspor, devreyi ikinci sırada tamamladı. Başkan Adnan Zorer, “Hedefimiz ilk iki içinde yer alıp, Play-Off oynamak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz” dedi.