  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Kocaeli 4 °C

Harb-İşli kızlar, ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

»
Harb-İşli kızlar, ilk yarıyı galibiyetle tamamladı
Kadınlar Futbolda 2.Lig’de yer alan Harb-İşspor, dün İstanbul deplasmanında Akdeniz Nurçelikspor ile karşılaştı.

İstanbul Florya Tesisleri’nde oynanan maçta rakibin 6-2 yenen Kırmızı-Lacivertli ekip, ligin ilk yarısını da galibiyetle bitirdi.

6 MAÇTA 4’ÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Lige çok iyi başlayamayan Harb-İşspor, daha sonra toparlandı, zirve yarışına ortak oldu. Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Nurçelikspor’u 6-2 yenen Kırmızı-Lacivertli ekibin gollerini Ebru (3), Ece (2) ve Sümeyra attı. Ligin ilk yarısında 6’ıncı maçında 4’üncü galibiyetin alan Harb-İşspor, devreyi ikinci sırada tamamladı. Başkan Adnan Zorer, “Hedefimiz ilk iki içinde yer alıp, Play-Off oynamak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 17:00
  • Ç.Balaspor, bu kez puansız:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:58
  • Nusretiyespor, son nefeste:2-426 Aralık 2016 Pazartesi 16:56
  • İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:54
  • Gebze derbisinde Beylikbağı, Dilovası Belediye’yi yendi:2-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • İhsaniye değil, Seka Doğan:3-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:52
  • Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Kullarspor moral buldu:1026 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
  • TEK Spor, koltuğunu korudu:0-326 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
  • U-17 Play-Off’ta tek maç var26 Aralık 2016 Pazartesi 16:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti