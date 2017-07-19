Harb-İşspor altyapısı toplanıyor

Kırmızı-Lacivertli ekip, ilk olarak 2001-2002 ve 2003 doğumlu oyuncuların yer aldığı U-16 ve U-17 yaş grubunu toplayacak.
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Kırmızı-Lacivertli ekibin 2001-2002 ve 2003 doğumlu oyuncuların yer aldığı grup 23 Temmuz Pazar günü bir araya gelecek. Kırmızı-Lacivertli ekibin bu yaş grubu oyuncuları Kavaklı Stadı’nda 12.00’de toplanacak. Başkan Adnan Zorer, diğer yaş grupları ile yapılacak çalışmaları daha sonra duyurusunu yapacaklarını söyledi.
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