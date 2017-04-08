Harb.İşspor, Antalya’da 

Harb.İşspor bayan futbol takımı 2.Lig Play-Off’ta dördüncü, ikinci yarının ilk maçını yarın Hakkarigücü ile oynayacak.

2 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sırada yer alan Kırmızı-Lacivertli ekibimiz kazanıp 1.Lig’e biraz daha yaklaşmak istiyor. Kayseri’de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz rövanş maçını da almak istiyor.

Antalya’da Zeytinköy 4 nolu sahada oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Play-Off’un diğer maçında Amed Sportif ile Fatih Vatan Kayseri’de kozlarını paylaşacak. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk iki takımın 1.Lig’e çıkacağı Play-Off’ta Harb.İşspor 14 Nisan’da Amed Sportif, 23 Nisan’da ise Fatih Vatan ile karşılaşacak.