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Harb.İşspor, Antalya’da 

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Harb.İşspor, Antalya’da 
Harb.İşspor bayan futbol takımı 2.Lig Play-Off’ta dördüncü, ikinci yarının ilk maçını yarın Hakkarigücü ile oynayacak.

2 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sırada yer alan Kırmızı-Lacivertli ekibimiz kazanıp 1.Lig’e biraz daha yaklaşmak istiyor. Kayseri’de oynanan ilk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz rövanş maçını da almak istiyor. 

Antalya’da Zeytinköy 4 nolu sahada oynanacak maç saat 12.00’de başlayacak. Play-Off’un diğer maçında Amed Sportif ile Fatih Vatan Kayseri’de kozlarını paylaşacak. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk iki takımın 1.Lig’e çıkacağı Play-Off’ta Harb.İşspor 14 Nisan’da Amed Sportif, 23 Nisan’da ise Fatih Vatan ile karşılaşacak. 

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