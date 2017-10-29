Harb.İşspor, Beşiktaş ile yenişemedi
Genç kızlar Türkiye Şampiyonası’nda son 4’e kalan Harb.İşspor, hafta sonu Antalya’da oynanacak maçlarla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.
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Temsilcimiz dün Beşiktaş ile hazırlık maçı oynadı. İhsaniye Stadı’nda İlayda Çetiner’in yönettiği maç son derece dostluk içerisinde geçti. Büyük çekişmeye sahne olan maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Teknik patron Hasan Alemdar, her iki ekibi de gösterdikleri mücadeleden ötürü kutladı. Kırmızı-Lacivertli ekibimiz cumartesi günü yarı finalde 1907 Antalya ile yarı final maçına çıkacak. Final Pazar günü oynanacak.
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Etiketler : Harb.İşspor, Beşiktaş
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