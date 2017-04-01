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Harb.İşspor lideri devirecek

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Harb.İşspor lideri devirecek
İlimizi 2.Ligi Play-Off maçlarında temsil eden Harb.İşspor bayan futbol takımı, ilk iki maçını kazanarak 1.Lig yolunda önemli adımlar atmıştı.

Temsilcimiz yarın üçüncü sınavında 2 puan önündeki lider Fatih Vatan ile karşılaşacak. Maç Bursa’da Panayır Spor Tesisleri’nde oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak. İki takım normal sezonda aynı grupta yer almış, İstanbul’daki ilk maçı 2-1 kaybeden Kırmızı-Lacivertli ekibimiz rövanşta 1-1 kalmıştı.

 Fatih Vatan gruptan birinci, Harb.İşspor ise ikinci olarak Play-Off’a yükselmişti. Temsilcimiz yarınki maçta dişli rakibini yenip normal sezondan bu yana 14 maçtır bileği bükülmeyen rakibine ilk acıyı tattırıp liderliği ele geçirmek istiyor. Play-Off’ta çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2 takım adını 1.Lig’e yazdıracak. Harb.İşspor bugünkü maçı kazanırsa 1.Lig’in kapısını aralamış olacak. Play-Off’un diğer maçında Amed Sportif ile Hakkarigücü karşı karşıya gelecek.

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